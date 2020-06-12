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【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數

理財智慧 19:50 2020/06/12

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稅務局已於6月初發出2019/20課稅年度的個別人士報稅表，正值本港經濟走下坡之時，報稅時記緊填妥各項免稅額及扣稅項目，減低稅務負擔。今年底交稅的你，將會感謝今天認真報稅的你！

已婚人士及其配偶，可作為獨立的個別人士分開評稅，也可以選擇合併評稅，有機會減少兩人整體所須繳交的稅款。但是，夫婦合併評稅是否一定會較為慳稅？

香港稅務學會會長崔慶昭指出，若夫妻任何一方的免稅額未用盡，可能是人工有高有低，有剩餘免稅額未用完，合併報稅一般較着數。

但他提醒，財政司司長最近兩年的財政預算案也提出稅務寬減100%，退稅額上限2萬元。合併報稅的話，退稅額合共2萬元，如果夫婦分開報稅，則每人各享2萬元退稅額，「兩公婆有4萬元！」因此近年在這個稅務寬減下，分開報稅有機會更着數。

香港稅務學會會長崔慶昭（王嘉昌　攝）

稅務學會免費諮詢

稅務學會將於6月15至21日，提供5條義務稅務諮詢熱綫，歡迎市民致電2581 9003查詢。該會的註冊稅務師屆時會解答市民關於填寫個別人士報稅表的疑問。

諮詢時間 :

  • 6月15至19日（星期一至五）下午2:30至5:30及晚上6:00至9:00（6月15及18日僅提供下午時段）
  • 6月20至21日（星期六及日）中午12:00至下午6:00

問：若一名父親A有一子一女，分別是大仔B及細女C。父親A正供養細女C讀大學，但大仔B也有協助供養。免稅額應由A申領供養子女免稅額，還是由大仔B申領供養兄弟姊妹免稅額？

詳情請看：供養子女免稅額Vs.供養兄弟姊妹免稅額　邊樣更着數？

問：若父親在去年4月1日去世，子女能否申領整筆供養父母免稅額？

詳情請看：【報稅2020】若父母去年過身　能否申報供養父母免稅額？

政府派1萬元，各銀行登記優惠，請緊貼iMoney報道:

【派錢1萬】派錢6月21日起登記　一文睇清各銀行推廣優惠：現金回贈、抽獎（不斷更新）

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撰文 : 李才添

財政司 稅務局 財政預算案 經濟 稅務

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