【報稅2020】報稅後記得保留證明文件6年

稅務局已於6月初發出了277萬份2019/20課稅年度的個別人士報稅表，各位讀者收到的個人報稅表，需在7月2日或之前填妥遞交，使用網上報稅可自動延期1個月。個人報稅表項目繁多，不少納稅人草草填妥了事，其實只要花點時間、花點心機，填報各項免稅額及扣稅項目，便可為年底的稅季慳一筆。

去年4月1日，「扣稅三寶」--自願醫保（VHIS）、合資格延期年金（QDAP）、可扣稅強積金自願性供款（TVC）同時登場，市民參與這3項產品的保費及供款均有政府扣稅優惠。市民早前收到的報稅表，也新增了欄位讓大家申報這3個項目。納稅人就VHIS支付的保費，每年每名受保人最高可達8,000元，為指明親屬購買VHIS亦可獲稅務優惠，人數不設上限。

而就QDAP及TVC支付的保費及供款，合共可獲6萬元扣稅上限。但要留意，如果同時申索扣除QDAP保費和TVC供款，按次序首先會扣除TVC供款，然後才扣除QDAP保費。舉例納稅人去年度支付了4萬元QDAP保費，以及作出了4萬元TVC供款。扣稅時，稅局會先扣除TVC這4萬元供款，QDAP保費則只能扣除2萬元。

證明文件需保留6年

今年的報稅表新增了「扣稅三寶」的欄位，需要填報的資料更多，納稅人更要認真看待，確保資料準確。香港稅務學會會長崔慶昭提醒，納稅人若提交不準確的報稅表有法律責任，稅務局亦設有抽查組，或會向納稅人抽查證明文件。

納稅人毋須提交QDAP或TVC供款的證明文件，但須保留為期6年（由有關課稅年度完結起計）的證明文件，以備稅務局查核。證明文件包括：保費收據及年度保單結單、保險公司發出的延期年金保單年度摘要或保費支付紀錄、強積金受託人發出的可扣稅自願性供款概要。

此外，申報認可慈善機構捐款、進修開支等，也需要保留證明文件6年，崔慶昭說，若納稅人在抽查時拿不出證明文件，該項免稅額及扣除項目或不被允許，會追收稅款。

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