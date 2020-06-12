【報稅2020】若父母去年過身　能否申報供養父母免稅額？

稅務局已於6月初發出了277萬份2019/20課稅年度的個別人士報稅表，各位讀者收到的個人報稅表，需在7月2日或之前填妥遞交，使用網上報稅可自動延期1個月。個人報稅表項目繁多，不少納稅人草草填妥了事，其實只要花點時間、花點心機，填報各項免稅額及扣稅項目，便可為年底的稅季慳一筆。

其中，「供養父母免稅額」可謂納稅人最常申報的項目。若納稅人/配偶在課稅年度內，供養55歲至未滿60歲的父母、祖父母或外祖父母，可享免稅額2.5萬元（以每名父母計算）；被供養的父母在60歲或以上，免稅額則每名5萬元。

問：若父親在去年4月1日去世，子女能否申領整筆供養父母免稅額？

香港稅務學會會長崔慶昭：可以的，只要在稅務年度（4月1日至翌年3月31日）內，滿足了供養父母的3個條件，便可拿取整年度的供養父母免稅額。符合供養父母的3個條件分別是：

通常在香港居住；

年齡已滿55歲，或有資格按政府傷殘津貼計劃申索津貼；及

至少連續6個月與你同住而毋須付出十足費用；或你／你配偶每年付出不少於1.2萬元的金錢用以供養該名父母。

如果父親在去年4月1日去世，他符合通常在香港居住及年滿55歲，雖然人已過身，不可能同住多過半年，但納稅人也可以支付了1.2萬元供養父親。「稅局很少問你攞證據，要你提供供養1.2萬元的證據，這是誠實機制。」

問：若父母在報稅年度內踏入55歲，例如在今年3月31日55歲生日，納稅人能否供享有整筆供養父母免稅額？

崔慶昭：可以的，即使父母在3月31日生日也可以，只要在稅務年度（4月1日至翌年3月31日）內有1秒滿足了條件，也可以領取整年的免稅額。

問：若一名父親A有一子一女，分別是大仔B及細女C。父親A正供養細女C讀大學，但大仔B也有協助供養。免稅額應由A申領供養子女免稅額，還是由大仔B申領供養兄弟姊妹免稅額？請繼續閱讀下一篇。

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