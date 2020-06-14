【King談樓市】King Sir：移民經驗談

近期港版國安法出台，令部分港人擔心會失去言論及人身自由而萌生去意，但千里迢迢移民他國真係最理想嘅選擇？不如聽聽筆者這個過來人嘅親身經歷，之後再作決定都未遲。

筆者早於89年還讀緊高中時跟雙親移民加拿大，當時筆者對「移民」有着無限憧憬，覺得外國地方又大又整潔，人嘅質素又高，總之甚麼都好。記得到埗後第三天那邊下了入冬後第一場雪，從窗口外望，看見每間屋頂都蓋上白白的雪，感覺好像置身於童話世界裏，真是浪漫，但其實下雪的背後代表着寒冷的冬天已到！

筆者當年返學放學都要搭成個鐘巴士，當地夏天天氣相當宜人，但冬天氣溫零下十零度卻是閒閒地。記得有次返學時颳着大雪，氣溫加風速是零下30多度，步行5分鐘才到巴士站，再要多等10分鐘才有巴士，當時真的凍得要命，心想這「冰天雪地」的地方是人住的嗎？

亞裔生找工作難

尚算勤奮向學的筆者，當年考進了一所在加拿大數一數二的大學商學院主修金融及市場學，此學位課程競爭非常激烈，每年只收取100名學生，而亞裔生則只收10多名。根據歷屆畢業生的經驗，在畢業前大多已被當地大企業如Ernest & Yonge，P&G，TD Bank等優先取錄，筆者心想只要能順利畢業前途必定一片光明，誰知最終被取錄的大部分都是說英語的白人，我們10多位亞裔生卻全部落空，筆者不能說這是種族歧視，但始終不是同聲同氣，又沒有關係可言，不被取錄是可以理解的。

最終筆者和幾位香港同學都能搵到工作，一個做保險經紀，一個當書局店員，一個走了去做電器舖售貨員，而筆者就去考牌做地產代理，一班鬱鬱不得志、不甘於現狀的畢業生最終都先後回港發展。

廿多年後的今天，一個已是年薪數百萬的Banker，一個是大企業的In house Lawyer，一個是經營網上生意的老闆，而筆者是多間公司的大股東，在市場上亦有點知名度，兩餐尚算無憂。

相反，有位同學畢業後返回吉隆坡工作，發展不錯很快已升至銀行分行行長，10年前覺得當地治安唔好，決意回流加拿大，但不幸地他在吉隆坡的銀行工作經驗完全不獲承認，最終只能從Teller做起，工作近10年，今天亦只是一位銀行主任仔。

總括來說，除非你早已搵夠，去到果邊只係嘆世界，你絕對可以選擇移民，但如果你仍然要為生活而工作的話，如非必要就唔好去喇。正所謂人離鄉賤，當別國的二等公民，做以前低幾級的工作，搵錢隨時少咗過零，加上自肺炎疫情後，西方多國排華越趨嚴重，移民？大家真的要三思三思！