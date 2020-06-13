【有盈退休】曾智華：國家隊掃國家股

本欄兩周見一次，可能令大家頻頻「走雞」（並不代表我想個個星期寫！），因為，若有最新「投資啟示」，也無法盡快與大家分享也。

幸而，上期仍能趕及提醒大家「投資明燈」新地（00016）郭老太又出手！立即跟上車者，應已有超過一成利潤！

香港，對投資者來說，真是福地，因為，機會不絕。單講股票，只要你心水清，留意一些大趨勢，若再加人脈廣闊消息靈通的話，獲利機會，即不時湧現。

本欄不談政治，但政治影響經濟走勢，故不可不懂。否則，只能淪為任人魚肉的「散戶」，蝕死未天光。

近日，影響香港最大的政治問題，當然為中央急急推國安法。

不少人認為必將摧毁外資信心，而香港人，也會拍「中招」而出現移民潮及走資潮。故此，港股必崩瀉。

小弟一開始已有另外看法。首先，大家應知，中央任何政策出台，皆不會急就章，必先諗多三步才動手。第二，今次中美角力，美國當然希望拉散港股製造恐慌。中國呢，剛相反，完全唔衰得，必定不會讓美國得逞。

以中國14億人口的雄厚實力，要舞起香港股市，真係話咁易。買少幾千億美債（或倒轉沽之！）；指定所有在美上市的國企回流香港；撥幾個巴仙已是天文數字的社保基金買香港股；制定有利香港經濟的政策（例如「自由行」）……總之，有N種工具可以使用。當然，更可玩「量化寬鬆大水浸灌」。

總之，就是要保證國安法出台前，恒指不單企硬，更節節上升。

小弟的推斷，基本沒錯。尤其見到5月23日大冧市，散戶及外資狂沽時，「國家隊」立即狂接，令成交達千幾億。

終於，到5月尾，外資知道「走得老襯」，嗱嗱聲轉軚買返轉頭。於是乎，恒指就由5月25日最低的22519點升呀升，6月8日已破25000點！

記住，這場經濟戰役，中國許勝不許敗。國家隊入市，當然不會亂掃，請留意「國家股」！