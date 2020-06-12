【科網狂潮】高盛首予網易目標價147元還有逾一成升幅

▲ 高盛首予網易目標價147元。

網易 （09999） 收市跌幅縮窄至1.31%，報128.3元，成交23.12億元。高盛稱，網易可以從網絡遊戲、有道、雲音樂中獲相對穩定的現金流、公司的資產負債表健康，資產配置合理。該行首予「買入」評級，目標價看147元，美股目標價為470美元。以昨日收市價130元計算，還有13%潛在上升空間。

網易昨首日掛股價造好大升近6%，惟今日表現受壓，低開逾3%；ADR昨晚收報411.44美元，挫2.92%。

高盛列出三大理由。第一，認為網易旗下熱門遊戲IP及旗艦項目包括電腦端遊《大話西遊》和《夢幻西遊》，仍可保持穩定增長趨勢，該行期望網易能夠將更多遊戲IP開發成移動手遊，擴大玩家群體，滿足不同遊戲愛好者的需求。

其次，網易能夠捕捉在綫遊戲出現的新機遇，具有強勁的遊戲開發能力並能夠與全球遊戲商包括Activision Blizzard（美：ATVI）等保持緊合作。高盛預計，網易將會推出一系列強勁的在綫遊戲，包括大IP改編的遊戲《天諭手游》、《倩女優惠：隱世錄》等，以及聯合開發的遊戲《哈利波特：魔法覺醒》、《Pokémon Quest》、《黑暗破壞神：不朽》等，這些遊戲將推動今年下半年網易網絡遊戲業務收入增速，估計按年增速達19%。

除核心遊戲業務之外，高盛指出覆蓋網易雲音樂及教育產品有道（美：DAO）的創新業務表現亮眼。該行預計，雲音樂和有道2019年至2022年的復合增長率分別為43%和62%。

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編輯：陳華