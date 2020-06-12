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【港股追蹤】逆市上升　吼實呢類強勢股

股樓投資 16:10 2020/06/12

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港股受外圍股市拖累急瀉，今早（12日）曾跌超過580點，午後大市跌勢稍為緩和，重上24000點關口，但仍跌超過300點。不過跌市也有強股，教育類股份必屬今日最旺板塊，有兩隻股份創52周新高之餘，更有多隻股份逆市上升。

銀杏教育（01851）上周五（5日）收市僅3元，但本周走勢突飛猛進，價量齊升，連升4個交易日，今日曾高見3.99元，收報3.89元，升2.4%，全周累升接近30%；較為人熟悉的新高教（02001）近期持續向好，今日亦升超過4%，高見4.83元，收報4.82元，全日升5%，以3月份低位1.89元計，股價不足3個月已抽升超過1.5倍。

其他教育股方面，希望教育（01765）升2.9%；睿見教育（06068）亦升逾3.4%；中國東方教育（00667）升3.5%，均為走勢較強的教育股。

內地學校在5月至8月底為招生旺季，在市場炒作學費增加及收生人數上升下，教育板塊每年在此階段表現都會較為醒神，投資者不妨伺機短炒。

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撰文 : 古植平

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