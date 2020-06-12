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【中美角力】被美列入實體清單　中國多間高校遭禁用MATLAB

環球政經 16:54 2020/06/12

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中美緊張局勢未知幾時熄火，本周有內地黑龍江省哈爾濱工業大學（哈工大）師生在微博上稱，收到了MathWorks發出的，停止提供MATLAB服務的郵件，據悉原因是受美國實體清單的出口管制影響。

該話題迅速在內地社交平台上引發討論，原來MATLAB在內地被譽為「工科神器」，是美國MathWorks公司研發的商業數學應用程式，可用於演算法開發、數據可視化、數據分析以及數值計算等。

由於美國商務部上月23日宣布，將包括包括哈工大、哈爾濱工程大學（哈工程）兩所高校在內的，共計33家中國公司及機構等列入實體清單，因此本周已經陸續有兩所高校的師生收到了該應用取消激活的通知。令人驚訝的事，兩國之間的較量一步一步升級擴散，已經影響到了教育層面。

相關文章：【中美經濟】疫情令全球失178萬億　基金巨頭達利奧：「不要堅持傳統投資」

被取消適用於資格後，兩件高校如何獲取數據？根據外媒報道，MATLAB除了提供校園版和企業版外，還有「家庭版」。但是「家庭版」僅限於個人用途，並不適用於政府、學術、研究、商業或其他用途，這意味著使用MATLAB家庭版獲得的實驗數據，並不能用於論文當中，否則就屬侵權行為；另外MATLAB家庭版亦不在中國地區開放使用。

相關文章：【監控帳號】刪除用戶、中止會議　Zoom承認按中國指示行事

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撰文 : 國際組

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