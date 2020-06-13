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【中小企教室】一分鐘申請Instagram商業帳號教學

科技 08:00 2020/06/13

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申請Instagram商業帳號是完全免費，步驟又簡單，只需一分鐘就搞定！

社交平台Instagram一直受廣大年輕用戶喜愛，成為吸引消費者購物的絕佳平台。不少中小企為增強品牌曝光率，都會選擇在Instagram開設帳號。最重要的是，申請Instagram商業帳號是完全免費，步驟又簡單，只需一分鐘就搞定！

>>>【中小企教室】免費做推廣　教你輕鬆使用IG「支持中小企」新功能

相信不少人都聽過Instagram的商業帳號，但到底與普通帳號又有什麼不一樣的地方？首先，商業帳號的右上角會多了一個流量分析的選項，功能主要是讓用家看到帳號內的照片觸及人數等資訊，可用作蘋果行銷的成效和當作廣告投放的參考依據，這功能是普通帳號沒有的。

（Instagram資料圖片）

其次，頁面資訊中間會多了「撥打」、「電子郵件」、「路線」的聯絡選項，讓消費者更容易聯絡到商家。最後在頭像下面，會出現「衣服品牌」、「公眾人物」等字樣，讓人更清楚你的帳號定位。

那麼要如何申請Instagram商業帳號？首先用戶與平常一樣申請Instagram帳號。申請完成後，就可到「設定」，選擇「切換到商業檔案」的選項，按下就會出現「商業檔案的頁面」，若用戶本身在Facebook有專頁，亦可連結起來。

（Instagram資料圖片）

其後用戶可以填寫商業檔案，包括電子郵件信箱、電話及地址。填寫完成後，就可以就會到達商業帳號的歡迎畫面。如果你不習慣使用商業帳號，用戶亦可以回到「設定」的地方，選擇「切換回個人帳號」，就能恢復個人帳號。

>>>【中小企教室】免費/付費VPN推介　用哪間比較好？

>>>【中小企教室】WhatsApp Business懶人包　免費整理、快速回覆

責任編輯：曾曉汶

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