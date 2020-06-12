【美股急跌】聯儲局悲觀捱轟 特朗普斷言下半年經濟極佳

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新型冠狀肺炎全球疫情（06月12日 時間16:00）
美國有爆發第2波新冠病毒疫情危機，加上聯儲局經濟展望較保守，拖累市場氣氛，美國轉勢急挫。向來重視股市表現的總統特朗普隨即轟聯儲局常常出錯，並派定心丸，強調經濟前景一片光明，下半年及明年經濟將十分強勁。
特朗普（Donald Trump）在twitter發帖文，直指聯儲局經常出錯（The Federal Reserve is wrong so often），聲稱自己做得比聯儲局好。
特朗普對美國經濟前景充滿信心，斷言今年第3季及第4季經濟將會非常強勁（a very good Third Quarter, a great Fourth Quarter），並認為明年將美國最好的一年之一（one of our best ever years in 2021）。
美國疫情持續，但全國解封加上聚集示威潮，令病毒傳播風險有所增加，各地疫情開始反彈，特朗普試圖驅散民間疑慮，聲稱很快會有新冠病毒疫苖或療法，籲民眾拭目以待。
特朗普的經濟預測無疑與聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）的看法差異相當大，鮑威爾明言，美國經濟復甦之路漫長，預期不會有V型反彈，年底前難反彈至疫前水平。
另外，特朗普有關疫苖的看法，亦有點過分樂觀，縱有政府官員及藥廠高層持類似看法，但傳統上疫苖研發過程漫長，起碼要12至18個月甚至更久，而且不一定能通過臨床測試。
責任編輯：文青青
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