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【美股急跌】聯儲局悲觀捱轟 特朗普斷言下半年經濟極佳

環球經濟金融 15:58 2020/06/12

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特朗普指聯儲局經常出錯，斷言未來兩季經濟非常好，很快有疫苖。

美國有爆發第2波新冠病毒疫情危機，加上聯儲局經濟展望較保守，拖累市場氣氛，美國轉勢急挫。向來重視股市表現的總統特朗普隨即轟聯儲局常常出錯，並派定心丸，強調經濟前景一片光明，下半年及明年經濟將十分強勁。

【美國疫情第二波】「須讓家長返工」佛州推全面復課

美國第二波疫情恐重新封城 休斯敦「已失控瀕災難」

特朗普（Donald Trump）在twitter發帖文，直指聯儲局經常出錯（The Federal Reserve is wrong so often），聲稱自己做得比聯儲局好。

特朗普對美國經濟前景充滿信心，斷言今年第3季及第4季經濟將會非常強勁（a very good Third Quarter, a great Fourth Quarter），並認為明年將美國最好的一年之一（one of our best ever years in 2021）。

【聯儲局議息】鮑威爾悲觀但無行動 料維持零息至2022年底

【美國第二波疫情】確診翻倍 亞利桑那州床位逼爆

美國疫情持續，但全國解封加上聚集示威潮，令病毒傳播風險有所增加，各地疫情開始反彈，特朗普試圖驅散民間疑慮，聲稱很快會有新冠病毒疫苖或療法，籲民眾拭目以待。

特朗普的經濟預測無疑與聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）的看法差異相當大，鮑威爾明言，美國經濟復甦之路漫長，預期不會有V型反彈，年底前難反彈至疫前水平。

【美國疫情第二波】CDC自爆：美國抗疫10國中最差

另外，特朗普有關疫苖的看法，亦有點過分樂觀，縱有政府官員及藥廠高層持類似看法，但傳統上疫苖研發過程漫長，起碼要12至18個月甚至更久，而且不一定能通過臨床測試。

【美國疫情】姆欽：縱爆發第二波疫情 美不能再關停經濟

【港區國安法】安倍稱日本一向願接納港人 尤其歡迎技術專才

責任編輯：文青青

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