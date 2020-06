【美股急跌】聯儲局悲觀捱轟 特朗普斷言下半年經濟極佳

▲ 特朗普指聯儲局經常出錯,斷言未來兩季經濟非常好,很快有疫苖。

美國有爆發第2波新冠病毒疫情危機,加上聯儲局經濟展望較保守,拖累市場氣氛,美國轉勢急挫。向來重視股市表現的總統特朗普隨即轟聯儲局常常出錯,並派定心丸,強調經濟前景一片光明,下半年及明年經濟將十分強勁。

特朗普(Donald Trump)在twitter發帖文,直指聯儲局經常出錯(The Federal Reserve is wrong so often),聲稱自己做得比聯儲局好。

特朗普對美國經濟前景充滿信心,斷言今年第3季及第4季經濟將會非常強勁(a very good Third Quarter, a great Fourth Quarter),並認為明年將美國最好的一年之一(one of our best ever years in 2021)。

美國疫情持續,但全國解封加上聚集示威潮,令病毒傳播風險有所增加,各地疫情開始反彈,特朗普試圖驅散民間疑慮,聲稱很快會有新冠病毒疫苖或療法,籲民眾拭目以待。

特朗普的經濟預測無疑與聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)的看法差異相當大,鮑威爾明言,美國經濟復甦之路漫長,預期不會有V型反彈,年底前難反彈至疫前水平。

另外,特朗普有關疫苖的看法,亦有點過分樂觀,縱有政府官員及藥廠高層持類似看法,但傳統上疫苖研發過程漫長,起碼要12至18個月甚至更久,而且不一定能通過臨床測試。

