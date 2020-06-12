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【消費着數】咖啡控留意　星展信用卡咖啡優惠「買5送1」　逾50咖啡店適用

理財智慧 16:09 2020/06/12

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「A coffee a day keeps the burden at bay!」不少「咖啡控」也每天來一杯咖啡，讓煩惱遠離自己。

如果你也是「一日一咖啡」，相信以下優惠很適合你。即日起至12月31日，以星展DBS COMPASS VISA及其他DBS信用卡，於全港指定咖啡店簽賬滿25元或以上，可獲印花一個，每集齊5個印花，可享25元「一扣即享」折扣。飲得愈多，優惠愈多，每個月最高75元 「一扣即享」折扣。

部分指定咖啡店包括：

  • 18 Grams
  • agnès b. Café LPG
  • Blue Bottle Coffee
  • Ground PUBLIC / PUBLIC 
  • HABITŪ caffè
  • Halfway Coffee| 半路咖啡
  • N.O.T. Specialty Coffee
  • Pacific Coffee
  • Pret A Manger
  • sensory ZERO
  • STARBUCKS 
  • The Coffee Academïcs
  • Urban Coffee Roaster

（指定咖啡店名單按此

要參與這個推廣優惠，星展信用卡持卡人須下載DBS Omni手機應用程式，並成功登記DBS Omni帳戶，兼開啟DBS Omni的「一扣即享」通知。

在「指定咖啡店」單一簽賬滿25元或以上，可獲1個印花，印花會顯示於DBS Omni 的Timeline上。當持卡人每集齊5個印花後，下一項以適用信用卡在任何一間指定咖啡店完成並顯示於DBS Omni的Timeline上的合資格簽賬會附上25元「一扣即享」金額的紅色按鈕。持卡人只須按下紅色按鈕，便可使用優惠扣減該項消費的25元應付金額。

要留意，透過電子錢包（Apple Pay, Google Pay 或 Samsung Pay除外）完成的合資格簽賬，不適用於此項推廣。

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