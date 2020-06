【消費着數】咖啡控留意　星展信用卡咖啡優惠「買5送1」　逾50咖啡店適用

「A coffee a day keeps the burden at bay!」不少「咖啡控」也每天來一杯咖啡,讓煩惱遠離自己。

如果你也是「一日一咖啡」,相信以下優惠很適合你。即日起至12月31日,以星展DBS COMPASS VISA及其他DBS信用卡,於全港指定咖啡店簽賬滿25元或以上,可獲印花一個,每集齊5個印花,可享25元「一扣即享」折扣。飲得愈多,優惠愈多,每個月最高75元 「一扣即享」折扣。

部分指定咖啡店包括:

18 Grams

agnès b. Café LPG

Blue Bottle Coffee

Ground PUBLIC / PUBLIC

HABITŪ caffè

Halfway Coffee| 半路咖啡

N.O.T. Specialty Coffee

Pacific Coffee

Pret A Manger

sensory ZERO

STARBUCKS

The Coffee Academïcs

Urban Coffee Roaster

(指定咖啡店名單按此)

要參與這個推廣優惠,星展信用卡持卡人須下載DBS Omni手機應用程式,並成功登記DBS Omni帳戶,兼開啟DBS Omni的「一扣即享」通知。

在「指定咖啡店」單一簽賬滿25元或以上,可獲1個印花,印花會顯示於DBS Omni 的Timeline上。當持卡人每集齊5個印花後,下一項以適用信用卡在任何一間指定咖啡店完成並顯示於DBS Omni的Timeline上的合資格簽賬會附上25元「一扣即享」金額的紅色按鈕。持卡人只須按下紅色按鈕,便可使用優惠扣減該項消費的25元應付金額。

要留意,透過電子錢包(Apple Pay, Google Pay 或 Samsung Pay除外)完成的合資格簽賬,不適用於此項推廣。

