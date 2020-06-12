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【水源短缺】污水變「再生水」　廣州目標2030年達35%使用率

環球政經 16:17 2020/06/12

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廣洲水資源豐富，但分布極不平均，人均水資源量低于600立方米，被視為缺水型城市。當地近年發展「再生水」技術，透過淨化城市污水，變成可以用於工業建築和城市綠化的「再生水」，目標在2030年廣州的「再生水」使用率可達35%。

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現時廣州國際生物島，已有全國首個地下式再生水廠，估計每日可以處理2000噸再生污水。廣州市水務局近日印發《廣州市再生水價格管理的指導意見（試行）》，規定再生水定價要比自來水便宜，並要向多個行業推廣，提升「再生水」的使用率。

「再生水」指在用在工業、綠化、環起衛生等範疇，有關文件亦規定「再生水」的供水系統和自來水供水系統應獨立處理，並做好警示標識，以防誤用。

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撰文 : 鄺庭芳

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