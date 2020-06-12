  • 34°C
香港時間 : 2020612日 (五) 16:48
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

內地客炒燶樓　5年輸逾千萬

股樓投資 15:41 2020/06/12

分享：

豪宅樓價持續受壓，再有內地客劈價賣樓，蝕讓離場。市場消息透露，何文田天鑄6座高層A室，實用面積2,018平方呎，早前減價412萬元，終以8,388萬元易手。原業主持貨5年，帳面蝕949萬元，若連稅及佣金計，實質蝕逾千萬。

據了解，這位內地炒家在港投資多間豪宅，包括中半山君珀高層複式單位，但去年中已淪為銀主盤。

值得留意的是，近期劈價蝕讓成交，多數與內地客有關。有代理透露，這些內地炒家數年前來港，深信港樓只升不跌，因此連購多伙，其後見樓價上升，便向銀行、甚至財務公司加按，最終資金周轉不靈，單位淪為銀主盤，適逢疫情肆虐，加上去年的社會事件，以及中美貿易戰的影響，豪宅價格大減，他們只好劈價賣樓，套現資金減磅。

據代理統計，雖然香港經濟持續轉差，惟銀主升數目不升反跌。市場人士指，由於銀行推出「還息不還本」計劃，變相拖延銀主盤出現，若未來數月，經濟仍未見起色，相信銀主盤數量只會愈來愈多。

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 柳家平

相關文章

業主買樓一年急住走　硬哽印花稅蝕逾150萬元
2020/06/02
業主買樓一年急住走　硬哽印花稅蝕逾150萬元
【樓市分析】二手蝕讓、新盤撻訂　香港樓市靠唔住？
2020/06/02
【樓市分析】二手蝕讓、新盤撻訂　香港樓市靠唔住？
泰林掌舵人2448萬沽比墅　9年蝕近千萬
2020/06/02
泰林掌舵人2448萬沽比墅　9年蝕近千萬
【二手蝕讓】曾登18年最佳質素屋苑寶座　為何眀徳山業主蝕32萬急沽貨﹖
2020/06/05
【二手蝕讓】曾登18年最佳質素屋苑寶座　為何眀徳山業主蝕32萬急沽貨﹖
小業主沽自住樓都未夠　車位寧蝕都要賣
2020/06/05
小業主沽自住樓都未夠　車位寧蝕都要賣
君珀 天鑄 豪宅 銀主盤
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

買家腳軟轉軚　入市兩周撻訂　慘輸47萬
買家腳軟轉軚　入市兩周撻訂　慘輸47萬
【理財智慧】這對夫妻靠4%法則　30多歲就退休環遊世界！
【理財智慧】這對夫妻靠4%法則　30多歲就退休環遊世界！
【網民熱話】從小記者到「華置」關鍵人物 「甘比」的一句話改變一生？
【網民熱話】從小記者到「華置」關鍵人物 「甘比」的一句話改變一生？
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【趣話財經】都係油價嘅錯　120萬存款放建行不翼而飛
【趣話財經】都係油價嘅錯　120萬存款放建行不翼而飛
【美股分析】今浪調整有幾深？金融怪傑神預測：5-6%
【美股分析】今浪調整有幾深？金融怪傑神預測：5-6%