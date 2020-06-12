內地客炒燶樓　5年輸逾千萬

豪宅樓價持續受壓，再有內地客劈價賣樓，蝕讓離場。市場消息透露，何文田天鑄6座高層A室，實用面積2,018平方呎，早前減價412萬元，終以8,388萬元易手。原業主持貨5年，帳面蝕949萬元，若連稅及佣金計，實質蝕逾千萬。

據了解，這位內地炒家在港投資多間豪宅，包括中半山君珀高層複式單位，但去年中已淪為銀主盤。

值得留意的是，近期劈價蝕讓成交，多數與內地客有關。有代理透露，這些內地炒家數年前來港，深信港樓只升不跌，因此連購多伙，其後見樓價上升，便向銀行、甚至財務公司加按，最終資金周轉不靈，單位淪為銀主盤，適逢疫情肆虐，加上去年的社會事件，以及中美貿易戰的影響，豪宅價格大減，他們只好劈價賣樓，套現資金減磅。

據代理統計，雖然香港經濟持續轉差，惟銀主升數目不升反跌。市場人士指，由於銀行推出「還息不還本」計劃，變相拖延銀主盤出現，若未來數月，經濟仍未見起色，相信銀主盤數量只會愈來愈多。

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