【山地悠遊人生@iM網欄】目酣神醉　美國攝影聖地羚羊谷全攻略(下)

前文提要：【山地悠遊人生@iM網欄】5000萬相片取材地 美國攝影秘境羚羊谷要點去？ (上)

那天去到羚羊谷門口未能進入非常失望，原本我們第二天要去大峽谷，並且已經預訂了大峽谷國家公園的營地。同行的朋友，為了達成我去羚羊谷的願望，馬上更改行程。 運氣還算好，在網上找到一張下羚羊谷的門票，第二天凌晨 4:45起床，朋友開着我們租的旅遊休閒車送我去，沿途一直滂沱大雨，就在我們到達景區時雨停了，整個下午都陽光普照！ 舉世聞名的狹縫型峽谷－羚羊谷，當深入峽谷底向上看，就像身處天堂的藝術館，每個角度，每個拐彎點都是藝術品，魔幻色彩讓我畢生難忘。我們當天下午直接開車進入大峽谷國家公園，抵達時已經是半夜，朋友們相當累， 所以不建議這樣趕路，也非常感謝同行的兩位朋友。

其實上、下羚羊谷，均由砂岩經過數百萬年的暴洪和風蝕而形成，兩邊的地形和景色差不多。到底上羚羊谷與下羚羊谷差別在哪裡？確切一點兒， 應該問；上、下羚羊谷哪個更適合你！

上羚羊谷的門票本身就比下羚羊谷貴，門票大致上又分為觀光團（Sightseeing Tour）及攝影團（Photography Tour），大部分遊客參加1個小時的觀光團。 而攝影團價格更貴約130－160美元。 在峽谷內待的時間會稍微長一點，導遊會攔截其他遊客，以便團友拍照。為了獲得最佳拍攝效果， 在攝影之旅中，導遊將沙子扔到空中以製造灰塵的效果。灰塵捕捉到陽光，創造出具有獨特光束照片。神秘光束通常出現在3至10月份的上午11時至下午1時左右，當陽光射入谷底時。由於上羚羊才有攝影團，所以單反攝影發燒友通常參加上羚羊谷上午11點半的攝影團， 因此這個時段門票很難訂。

從上羚羊谷的管理處到入口有一段距離，避免遊客在烈日下步行發生意外，所有旅客皆需坐由卡車改裝的吉普車前往。上羚羊長200米，谷裡較寬闊。進入上羚羊谷的入口和出口是同一個，既平坦也沒有樓梯，而且穿過峽谷時沒有高度變化。如果你是攝影發燒友，又或者膝蓋有傷患而行動不便，那麼上羚羊峽谷是你的最佳選擇。

下羚羊谷長407米，地勢狹窄、顛簸，只能一人通過，以免人堵人， 沒有攝影團 。但可以在裡面拍照， 只是通常導遊會催促快點兒。 由於地形限制， 要到達下羚羊谷的底部，必須往下爬四組抖斜的樓梯， 深入地底50米。 在峽谷後面有一個單獨的出口，所以下羚羊峽谷裡面的線路是單向的， 需步行1小時。下羚羊谷適合身體健康、能適度步行、又不害怕抖斜樓梯或高度的人。

▲ 下羚羊峽谷出口

有小朋友同行的讀者注意， 上羚羊不論 0-12歲都要收費； 而下羚羊0-3歲的小孩免費，4-12歲則有孩童票。

羚羊谷屬沙漠氣候，夏天非常炎熱乾燥，務必準備保濕、防曬及多補充水分。早晚溫差非常大， 降至10度左右，要準備保暖衣物。 冬天經常大雪紛飛，我看過朋友的照片， 被白雪覆蓋的峽谷也別有一番風情。而且遊客稀少，取美景較容易。

作者_山地姑娘簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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