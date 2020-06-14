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【山地悠遊人生@iM網欄】5000萬相片取材地　美國攝影秘境羚羊谷要點去？ (上)

名人薈萃 15:53 2020/06/14

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兩年前去了一趟美國， 穿洲過省玩了2個月，個人對美國印象馬馬虎虎， 只有羚羊谷Antelope Canyon這個地方我會極力推介， 覺得它很神奇，千變萬化最有驚喜 ，就算飛去美國只為了看羚羊峽谷也值回機票價。 事實上，羚羊谷在近幾年特別熱門，是因為世界上最貴的攝影作品取景於上羚羊。澳洲籍攝影師 Peter Lik 的作品Phantom， 售價650萬美元（約5,037萬元）。如果你是攝影發燒友，絕對推薦，值得去。

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澳洲籍攝影師 Peter Lik 的作品Phantom（網上圖片）

為甚麼以前少聽說呢， 因為羚羊峽谷位於美國亞利桑那州 (Arizona)， 屬於納瓦荷族原住民（Navajo Land）土地，官方旅遊局不會特意推介。其中羚羊峽谷又分為上羚羊谷 Upper Antelope 和下羚羊 Lower Antelope， 由於地形限制，羚羊谷「不能擅自入內」， 一定要預約，每天限人數， 並且分不同時段，到達後由當地印地安人嚮導帶你排隊進入。

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上羚羊門票 85-100美元，有幾家旅遊公司運營，不過以Navajo Tours、Antelope Canyon Tours為主。 另有Antelope Slot Canyon Tours 跟 Adventurous Antelope Canyon Tours。由於上羚羊實在太熱門， 尤其在暑假期間，記得要提早預約， 通常在幾周前就售鑿 。 我當時也未能訂到。

進去後，還必須前後兩個導遊確保沒有遊客走散或失蹤。 事因在1997年，12個遊客在沒有嚮導帶領下進入下羚羊谷。 當時僅下小雨點，但在16公里外下起了大雨，形成了暴洪， 谷中的遊客避不及，被突然出現的暴洪沖走，僅1人生還。此後每逢颳風下雨就要馬上關閉。

上、下羚羊谷都分別有不同的印地安人商家出售，每15分鐘一個時段，他們是一個少數民族，族中的不同房兄弟，每房人都各自開旅行社輪流帶自家的客人入峽谷。

開車從拉斯維加斯出發是最常見的玩法， 拉斯維加斯到羚羊谷的車程約5小時。如自駕遊需要在網上買好門票。由於時間相當趕，所以建議開車前往至少兩日一夜，如想要上、下羚羊谷都去，要提前幾周買好兩邊的門票， 通常自駕到羚羊谷可在最近小鎮佩吉 (Page) 住一晚， 附近有幾家三星旅館。

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下羚羊的票價55-60美元，可通過當地兩個旅行社的官方網站訂票， 分別是Dixie Ellis及Ken’s Tour。好多旅行社已經包下他們大部份的門票，所以網站上某些熱門時段經常沒有門票。

另一個方法是跟拉斯維加斯出發的旅行團，旅行社會負責幫你訂門票。拉斯維加斯有幾家旅行社，還可以選擇中文導遊， 幾乎每天有出發到羚羊谷的團。 一日團只能在上羚羊和下羚羊之間選一個。如想要上、下羚羊谷都去，則需參加兩天一夜的羚羊谷團。由於和我同去的兩個朋友都去過羚羊谷，所以我跟拉斯維加斯的一日團去。那天我凌晨4:30 起床，5點集合， 坐5個小時旅遊巴去到門口，忽然狂風暴雨加上沙塵暴，我到達的2分鐘後整個峽谷關閉，只能望門輕嘆。有一點非常好，如因天氣差不能進羚羊谷，旅行社會退回門票費用，自駕遊網上訂的門票也會退款。

（最後怎樣成功進入羚羊谷， 下回分解。）

作者_山地姑娘簡介：

以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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撰文 : 山地姑娘、編輯：邊婕

欄名 : 山地悠遊人生

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