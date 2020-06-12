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【美國示威】陪特朗普到教堂影相犯禁 美軍首長險辭職

環球社會熱點 16:08 2020/06/12

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美國示威持續，美軍參謀長聯席會議主席米利月初陪特朗普赴教堂拍照，他致歉及承認自己當時不應在場。

美國各地有大規模反種族歧視的示威，華盛頓警方早前以催淚彈驅散白宮外示威者，讓美國總統特朗普前往教堂供媒體拍照，觸發政治風波。美軍參謀長聯席會議主席米利當時陪同特朗普前往教堂，被批評以軍人身份干政。米利周四（11日）為此事致歉，承認自己當時不應在場。美媒更報道指，米利因此事曾動念請辭。

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華盛頓警方6月1日用催淚彈驅散白宮外和平集會示威者，讓特朗普前往白宮對面的教堂拍照宣。當時國防部長埃斯珀（Mark Esper）及美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）也陪同左右。

米利周四在國防大學開學禮以預錄方式發表演說，承認自己作為軍人身份，當時不應陪同特朗普到教堂拍照。米利又指：「我在那一刻身處那種環境，會使人覺得軍人介入國家内政。」（My presence in that moment and in that environment created a perception of the military involved in domestic politics.）

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據美國全國廣播公司（NBC）報道，米利事發當日身穿軍裝，但本身並不知道要前往教堂，是遭突然召集。

NBC引述3名知情國防官員指，米利事發後用數小時在社交媒體瀏覽新聞，看到數十人批評他穿軍裝陪特朗普拍照的事，更曾徵求親信意見，究竟自己應否辭職。

米利的發言人回應指，不會就米利的私人言論發表評論，至於白宮則沒有作回應。

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責任編輯：鄭錦玲

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