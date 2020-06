【美國示威】陪特朗普到教堂影相犯禁 美軍首長險辭職

▲ 美國示威持續,美軍參謀長聯席會議主席米利月初陪特朗普赴教堂拍照,他致歉及承認自己當時不應在場。

美國各地有大規模反種族歧視的示威,華盛頓警方早前以催淚彈驅散白宮外示威者,讓美國總統特朗普前往教堂供媒體拍照,觸發政治風波。美軍參謀長聯席會議主席米利當時陪同特朗普前往教堂,被批評以軍人身份干政。米利周四(11日)為此事致歉,承認自己當時不應在場。美媒更報道指,米利因此事曾動念請辭。

華盛頓警方6月1日用催淚彈驅散白宮外和平集會示威者,讓特朗普前往白宮對面的教堂拍照宣。當時國防部長埃斯珀(Mark Esper)及美軍參謀長聯席會議主席米利(Mark Milley)也陪同左右。

米利周四在國防大學開學禮以預錄方式發表演說,承認自己作為軍人身份,當時不應陪同特朗普到教堂拍照。米利又指:「我在那一刻身處那種環境,會使人覺得軍人介入國家内政。」(My presence in that moment and in that environment created a perception of the military involved in domestic politics.)

據美國全國廣播公司(NBC)報道,米利事發當日身穿軍裝,但本身並不知道要前往教堂,是遭突然召集。

NBC引述3名知情國防官員指,米利事發後用數小時在社交媒體瀏覽新聞,看到數十人批評他穿軍裝陪特朗普拍照的事,更曾徵求親信意見,究竟自己應否辭職。

米利的發言人回應指,不會就米利的私人言論發表評論,至於白宮則沒有作回應。

