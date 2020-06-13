被冒充身份讀大學 　農家女孩勞碌生活16年

考上大學固然開心，若然落榜，要不重考，又或是開始打工，但有人勞碌命生活十多年後，才發現自己被人冒充身份升讀大學。

據澎湃新聞報道，陳秋媛（化名）在16年前「落榜」，為完夢想而報考成人教育學院，卻意外發現自己被人冒充身份入讀山東理工大學，並順利畢業。陳秋媛出身於山東省冠縣的貧困農家，當時以為自己無緣入讀大學，便踏出社會開始打工生涯。

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陳秋媛老公李浩（化名）指，由於受學歷所限，所以在過去這些年來，陳秋媛輾轉多地打工，，只能從事餐龐服務員等基礎工作。同時她也在尋求提升學歷改變命運，李浩稱當時人知道真相後，她很崩潰。「如果當時上了大學，她也許就沒有那麼辛苦了。」

事實上，李浩一個人在天津打工，陳秋媛則在山東除了要照顧腿腳不便的公公和其他家人，又要湊著兩位小朋友。

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2004年6月時，陳秋媛參加完高考並填報誌願，當時前兩個志願報了上海高校，第三個為山東理工大學（本科院校，包含專科專業）。陳秋媛在今年才知道，自己高考成績達546分，雖未達理工類本科三批錄取分數線，但達到專科的分數線。

在上月21日，陳秋媛意外發現自己曾於2004年9月進入山東理工大學國際經濟與貿易專業（專科）學習，2007年7月畢業。事主及後亦向相關部門反映，山東理工大學就回應，經調查後，將按程序註銷陳秋媛學信網學歷信息。

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