【免種族歧視】美國攝影師籲　停用「Slave」 和 「Master」術語

美國黑人弗洛伊德的死亡，引起一連串反種族歧視示威，最近有美國攝影師指，攝影業中所用的「Master（主控閃光燈）」及「Slave（從屬閃光燈）」，會令黑人感到冒犯，建議攝影業及各大相機製造商停用有關術語。

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美國波特蘭攝影師 Theresa Bear 在外國攝影網站 Petapixel 上撰文，表示在閃光燈、燈光組件上常見「Master」與「Slave」二字，前者代表主控閃光燈，後者則代表從屬閃光燈。她認為有關術語會觸碰到黑人曾被當作奴隸的歷史，建議以「Receiver」及「 Transmitter」代替「Master」和「Slave」。

現時各大型相機製造商，例如Canon、Nikon 仍有使用該術語，她呼籲相機製造商應帶頭作出改變，以免助長種族歧視。

不過有黑人攝影師留言表示，不覺得「Master」與「Slave」兩個術語冒犯到他，兩字只是對閃光燈功能的描述，亦有人認為做法是矯枉過正。

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