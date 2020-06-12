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【P圖神器】Adobe推出新相機程式　逾80款濾鏡供選擇

科技 17:40 2020/06/12

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Adobe Photoshop Camera終於在今（12日）正式推出。

Adobe去年在Max創新大會中透露，將要推出「Adobe Photoshop Camera」相機應用程式，等待接近一年，Adobe Photoshop Camera終於在今（12日）正式推出。

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Adobe技術主管Abhay Parasnis表示，Adobe Photoshop Camera要將Photoshop功能直接放到手機程式上，內建多樣化的工具和效果，也可以在後製中調整動態範圍、顏色、場景類型等。程式亦採用了Adobe的人工智能（AI）技術，可以即時識別照片中的主體從而提供修圖建議，並在拍攝當下自動應用在不同情況，如人像、風景、自拍、食物等。

另外亦有超過80款濾鏡內建在程式中，更邀請了知名歌手Billie Eilish、女演員Arden Rose 以及攝影師Brandon Woelfel分享他們常用的濾鏡予用家使用，據資料顯示，Adobe將在每周持續推出新的濾鏡。

目前iOS及Android手機用家，均可分別到App StoreGoogle Play Store免費下載程式。

>>>【眼睛想日本旅行】虛擬旅遊景點測試員　寫Comment有錢收！

責任編輯：曾曉汶

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