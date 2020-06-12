【港交所股價】港交所收市倒升　花旗、高盛齊看330元以上

▲ 港交所獲花旗高盛看好可升至330元以上。

中概股網易 （09999） 、京東 （新上市編號：09618） 來港上市，憧憬新經濟股交投活躍，港交所 （00388） 近期強勢，一度逼近300元大關，即使昨晚美股急瀉，港交所全日股價倒升0.6%。花旗認為，美國持續量寬對港交所有利，即使此刻未見流動資金急湧港，但認為港交所基本面已有多項利好，予目標價333元，投資評級為「買入」。

花旗估計，中概股上市後可提高港股成交額達兩成，同時令估值提升，而港交所在衍生產品、定息和貨幣（FIC）產品發展，都令盈利有持續增長空間。

另一投行高盛就指，港交蜴近期持續走強，受惠三大因素：科網股上市、南向資金持續流入和更多市場流通速率（velocity）。

高盛大舉上調港交所目標價，由255元升至330元，但維持中性評級，主要反映新目標價潛在升幅不明顯。

該行指出，現時全球股市波動，令流通速率提高，但當市場回穩，流通速率有下行空間，但阿里巴巴 （09988） 等中概股回歸，有望持續保持港股成交動力。

港交所今早低開後，曾跌穿290元，但股價快速回穩，全日倒升0.6%，收報296.2元，成交18.47億元。

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