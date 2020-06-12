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【即將發售？】PS5現真身 白中帶黑一反傳統

環球政經 14:43 2020/06/12

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由上年年尾開始，就一直傳出PS5的各種消息，有關PS5的詳細規格、外形都有各種傳言。剛剛PlayStation 5官方就揭開了PS5的神秘面紗。PS5主機采用了曲線機身採，搭配直立式式設計，加上圓型座台機。頂部的以V字型設計主導，讓PS5彷佛多了一對翼。配色上也與近代PlayStation有所不同，用上白中帶黑的配色。

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 除了主機之外。也官方同時發佈了PS5的周邊產品，包括PULSE 3D無線耳機組合，支援3D音效並搭載雙重抗噪麥克風；HD 高畫質攝影機，配備雙重 1080p 鏡頭；內建麥克風的媒體遙控器，用於瀏覽電影及串流服務；DualSense 充電座，可同時為 2 組 DualSense 無線控制器充電。

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PS5 主機設計與周邊產品正式亮相，加上上年一早流出的相關規格，看來離發售都不遠了，官方則指PS5的售價和更多詳細資訊將在之後公布。

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撰文 : 歐高榮

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