【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】摩洛哥人三餐食麵包 獨特薄荷茶甘甜苦澀

在摩洛哥生活期間，最令我思念的是香港美食，摩洛哥人一日三餐的主要食糧，是口感超乾的麵包。我可以形容這些麵包類似「西樵大餅」，體積略大而圓，硬硬的，比法國麵包還要硬、還要乾。摩洛哥人習慣每次拿麵包夾燉肉或蔬菜進食，早餐的話，就會夾點芝士或果醬進食。摩洛哥人無麵包不歡，我本身已不是個「飯桶」，對食物也沒有要求，但每餐吃這樣乾、硬的麵包，真的較難接受。

▲ 摩洛哥人主糧大麵包

相關文章：【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】遊撒哈拉墮愛海 港女放下忙碌生活定居沙漠

摩洛哥人的一日三餐除了麵包外，還有一壺「摩洛哥威士忌」，當然這不是真的威士忌，因為穆斯林國家禁酒，「威士忌」又怎樣可能在摩洛哥的家中出現呢？我說的「摩洛哥威士忌」就是薄荷茶(Nana Tea)。

▲ 當地名菜塔吉鍋(Tagine)

薄荷茶是摩洛哥人的國家特飲，家家戶戶聚餐或朋友到訪，必來一壺薄荷茶款待，這個地道薄荷茶飲用也非常特式，先放進新鮮薄荷葉在銀色的茶壺，隨後用沸水洗去茶葉表面的苦味及雜塵後，再放入白糖，來來回回重複將水倒入倒出，再將茶壺從高處倒入杯中，有如印度的「拉茶」一樣，令茶味更顯突出。如甜味不足，可再放入白糖調較甜度。薄荷茶帶點清香、又有點苦澀，但又甘甜至喉肺的味道，是摩洛哥獨有的味道。

相關文章 :【清酒新世界@iM網欄】米酒清香醉仙人 釀酒用米大有學問 !（上）

摩洛哥人與朋友茶聚，薄荷茶少不了，大家高杯踫飲，每次豪邁放下杯子，「拍拍聲」，我看見有點奇怪，為何如此無禮貌，經了解後，原來這是他們的文化，相反這才是摩洛哥人的禮貌，尤其是男人群內。

▲ 摩洛哥(威士忌)薄荷茶，味蕾如人生的"辛辣、苦澀又甘甜

當摩洛哥人向你奉上薄荷茶，請不要拒絕，這是代表歡迎。緊記這是摩洛哥人的傳統習俗，拒絕他們的獻茶，是非常不禮貌的行為。薄荷茶還配上當地的甜糕點及花生，不過我覺得糕點有點太甜膩，至於花生就是有如魚皮花生的口感。

相關文章：【芳香滿溢@iM網欄】《山茶花開時》 曾為皇室御油 山茶花油護膚保濕防衰老！

記得初到男家時，他們以薄荷茶及花生招待，其實我看見薄荷茶已怕怕了，因為自己不喜歡喝甜茶。尤其是晚上，喝茶後睡不着，當時不懂當地禮儀，經常拒絕。眼見我將一粒粒香脆的花生，連酥脆外衣一起放進口裏，在身旁的小女孩睜大雙眼望著我，驚訝地以「柏柏語」向我說，她們不吃花生外衣的。原來，很多有趣美好的回憶都在喝茶時發生。

作者_Apple簡介： 熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

更多當港女遇上摩洛哥小子@Apple的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！