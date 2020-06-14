【男紳圍@iM網欄】中佬：「點解每朝早我個嘴都又紅又腫？」 做人四十年剃錯廿幾年鬚？

剃鬚是男人每天起來的慣常「儀式」，至少要將自己整理得體體面面，才能上班見人。不過每天剃鬚的你很可能一直用錯方法，因此用上多種產品例如剃鬚膏、鬚後水、上佳的刮鬍刀，都會弄到嘴部的皮膚又紅又腫。

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先用熱毛巾敷面/暖水洗臉

由於剃鬚後會弄得滿面鬍渣，有不少男士都習慣於刮鬍子後淋浴或直接冲水。這種習慣是弄得嘴巴又紅又種的元凶，因為在刮鬍子之後，我們嘴上有很多微小傷口，强勁水流或熱水都會刺激傷口，皮膚自然敏感。正確的做法為，先用熱毛巾敷臉，讓皮膚放鬆，再進行其他步驟。

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塗上剃鬚膏或其他產品

敷臉後，男士可以在臉上塗 Pre- shaving product，減少面部皮膚與剃刀之間的摩擦力，減少皮膚受傷機會，相信這個步驟大家都不會有太大問題，因為大家平常都「做慣做熟」，只是弄錯先後而已。

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順剃/逆剃

如果面上沒有太多逆毛，盡量以順剃（向下巴方向）方式作原則，因為逆剃會增加刺激皮膚的機會。假如臉上真的很多逆向生長的鬍鬚，建議在該位置再次補上剃鬚膏或剃鬚啫喱，減少皮膚與刀片之間的拉扯。

清理鬍渣要輕柔

殘留在臉上的鬍渣可以用清水清理，但切忌用太大的水流，最好就將毛巾濕了，輕輕抹走鬍渣。避免刺激皮膚。

鬚後水及保濕產品

完成整個剃鬚程序後，大家可以在臉上塗鬚後水。如之前所講，刮鬍子後我們臉上會有很多微小傷口，如果被細菌感染，後果不堪設想。鬚後水有殺菌作用，也帶有香氣，除了可以幫我們的傷口消毒之外，還有不同的香氣，例如古龍水味道，又助提升個人魅力。如果閣下較爲注重皮膚，最後還可以如上保濕產品，讓皮膚保持濕潤。

作者_Derek Young簡介： 輕度酒精中毒，曾任男仕潮流雜誌編輯。每周一會，分享有關手錶、酒、車、裝扮及現代男性的生活態度。

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