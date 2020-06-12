【裝修攻略@iM網欄】Week 2: 裝修價格為何相差甚遠？

Week 2：為什麼不同公司的裝修價格相差那麼遠？

很多人報價時收到價格相異的報價，第一個反應便是「海鮮價」、「食水深」。其實，裝修價格的差別，除了與利潤相關，有兩個更為常見的原因：

第一：營運成本不同

經營商舖，需要支付租金、人工、舖面裝修等費用，還要承擔大量行政工作，與客互動又講求高水平的服務標準，跟獨立判頭相比，單單是營運成本已可差3成以上，價格自然有別。

第二：施工方式不同

報價單上的項目描述是相當簡單的，大部分都沒有註明具體施工方式（例如如何鋪磚）、起貨標準，以及其後附加收費的標準等等，戶主需要逐項比對，並參觀裝修公司的起貨單位，以了解其施工方式及起貨標準。

以訂造傢俬為例，$1500/直尺與$3500/直尺的傢俬，完成品可以一模一樣，但亦各有捧場客。畢竟裝修購買的，不只是產品，而更多是服務。但服務也絕對會影響成果，因為很多裝修投訴或中伏個案，都是由溝通問題造成的。

因此，要避免裝修中伏，想節省金錢還是提升效果，最重要的還是做足功課。

下篇續談：裝修行規是什麼？敬請留意。

作者_裝修學院校長Simon Tang簡介： 「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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