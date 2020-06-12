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【港股追蹤】3690美團高處未算高　瑞信睇值220元

股樓投資 14:24 2020/06/12

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港股今日跌逾300點，不過美團點評（03690）繼續發揮反地心吸力，股價又再逆市創新高。今次全因全球第二大餐飲外賣巨頭Just Eat Takeaway購併美國同業Grubhub，瑞信發表報告認為美團估值可追上國際同業，因而上調目標價至220.58元。

相關文章：【港股追蹤】大市跌幅縮但呢個板塊冇得彈　隻隻閒閒地仲跌緊3至4％

荷蘭Just Eat Takeaway公布，願意以每股75.15美元換股方式收購Grubhub，令Grubhub的市值達到73億美元。交易完成後，新公司將會是內地以外的全球最大餐飲外賣集團。

瑞信報告指，參考今次收購作價，是根據公司到2024年，預測銷售增長率可維持24%，EBITDA利潤率達11%。目前，美團交易總額（GMV）及收入，估計是全球同業的2倍，但美團銷售增長率約19%，只要美團在未來能提升增長率到24%，以最新交易估值計算，美團的合理價值為220.58元，即較現時有30%上升空間。

相關文章：【港股追蹤】3690美團點評又破頂　高盛唱好話睇191

美團股價今日繼續逆市造好，截至2時半報168.8元，升2.3%，最高曾升至170.1元再創上市新高，成交金額29.2億元。

撰文 : 李兆明

美團點評－W（03690） 收購 EBITDA 外賣 餐飲 香港股票

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