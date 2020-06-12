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【疫市營商】香港為台灣第4大農產食品出口市場　水果今年首季增9.5%

商業 15:30 2020/06/12

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台灣食品展推出台灣夏季時令蔬果、零食及夏日餐飲食品等。（AEON facebook截圖）

新冠肺炎疫情下，市民更常留在家中，超市的銷售連續數月不跌反升。據台灣外貿協會的駐港台貿中心的數據顯示，香港是台灣第4大農產食品出口市場。去年台灣農產食品銷港達4.05億美元，尤以花卉254萬美元（+30.5%）、肉製品1,359萬美元（+16.8%）和魚及製品7,397萬美元（+8.7%）升幅最高。

不過，今年第一季受疫情影響，魚及製品（-34%）、花卉（-28%）等產品銷港較去年同期下滑。然而，肉製品（+57%）、米穀及製品（+11.5%）、水果（+9.5%）等產品，則仍深受歡迎並錄得增長。

小題：全港12家AEON　售台灣夏季時令蔬果
隨着疫情有所緩和，台灣外貿協會的駐港台貿中心與AEON百貨超市合作，由今日起至本月24日期間，在全港12家AEON超市分店舉辦台灣食品展。該食品展推出台灣夏季時令蔬果、零食及夏日餐飲食品等。

今次的台灣時令水果，分別有愛文芒果、金鑽鳳梨、黃肉西瓜、紅心芭樂、紅肉火龍果；時令蔬菜則有水蓮、松本茸、紅心地瓜；零食則有新東陽肉乾、喜年來蛋捲。同場更設有度小月滷肉燥義美蛋餅皮、金品蔥抓餅、福記茶葉蛋、瓜瓜園地瓜薯條、奇美養生饅頭、善化芝麻拌麵、太和殿麻辣拌麵及老鍋米粉等。

另外，AEON在網上亦台灣水果的限時優惠。例如以488元的價錢，購買台灣玉荷包荔枝禮盒。換領期則由6月19日至6月21日。

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責任編輯：馬意文

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