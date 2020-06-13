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新冠肺炎死者家屬　控告政府隱瞞疫情兼索償200萬人民幣

環球政經 11:07 2020/06/13

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新冠肺炎疫情拎續，有不少國家的市民對政府處理疫情手法不滿，在中國就有一位新冠肺炎死者家屬控告當地政府隱瞞疫情，並要求賠償近200萬人民幣。

綜合報道，事主名叫張海為武漢人，於周三（10日）時，他以郵寄方式把起訴狀寄去武漢市中級人民法院，控告當地三名官員，包括武漢市市長周先旺、湖北省省長王曉東和武漢市中部戰區總醫院。張海要求獲賠償近200萬人民幣，以及須登報道歉。張海多次公開發聲，如在微博發文，又曾致電市長熱線，要求政府就新冠肺炎疫情一事道歉賠償，而官員亦有多次派人上門騷擾。

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張海父親張立軍為退伍老兵，在今年1月15日時，張立軍在深圳跌傷骨折。為報銷醫藥費，於同月16日時，張立軍由廣東回武漢，入住中部戰區總醫院。然而，在張立軍最後卻在武漢醫院患上新冠肺炎，並在2月1日病逝。張海稱在武漢宣布封城前，自己一直不知新冠肺炎疫情，當地醫院亦沒有提及，而且更未有做任何防疫措施，但又一宜有新冠肺炎病人入住。

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