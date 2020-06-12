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【Kawaii生活百貨@iM網欄】方力申、衛詩雅最愛 大馬貓山王榴槤風靡娛樂圈

名人薈萃 16:08 2020/06/12

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第一次接觸榴槤，是小時候爸媽在家裏吃，我的反應是「很臭」，這是甚麼東西，那麼臭？到長大後都沒有吃過一口。近十年要到馬來西亞工作，每每接觸到榴槤，我都會跑掉。直到有一次巫啟賢（巫哥）在吉隆坡開演唱會，他說：「Kawaii，介紹好的東西給你！」我在想難道介紹拿督男朋友給我？怎知道，他拿出兩盒「貓山王」出來，說是回大馬必食之選。

噢！天啊！怎麼辦？禮貌地表示我不喜歡吃，那知道巫哥接了一句：「你不吃嫁不出去！」認識巫哥當然知道他跟我開玩笑！但是⋯⋯一⋯⋯定⋯⋯要⋯⋯吃⋯⋯嗎？如果不吃嫁不出去！結果是？我吃了貓山王，就是這一口，就回不了頭！從此，我愛上了「榴槤」。

有一年張智霖在吉隆坡開演唱會，演唱會拜神儀式後，台前幕後突然起哄！發生甚麼事？原來袁詠儀喊：「萬歲」，我也趁熱鬧的吃，她萬歲的就是三籮榴槤，大家不停的吃，好像吃不完一樣，結果要抽真空打包帶走。

三年前到檳城拍電影，當地拿督帶我們去榴槤山，見識樹上熟的榴槤，還有介紹我們有不同品種，除了香港人很喜歡的「貓山王」之外，原來「黑刺」、「青皮」、「紅蝦」和「金包」等等。我自己比較喜歡「青皮」，貓山王的「酒香」有時會太濃烈。

但原來一同拍攝的方力申、衛詩雅、劉心悠都超愛吃，結果我們吃了十多個榴槤。拿督還教我們飲榴槤殼加水落鹽降火和洗手，可惜最近疫情關係，就算是當做季節也未能親身過，大馬樹上熟的貓山王。

作者_Kawaii簡介：

節目主持人、經理人，喜愛到處吃、到處買，到處享受、分享生活所有；有平有貴，有著數、有質素。

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撰文 : Kawaii、編輯：邊婕

欄名 : Kawaii生活百貨

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