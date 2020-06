【美國疫情第二波】「須讓家長返工」佛州推全面復課

▲ 【美國疫情第二波】佛州里達州推全面復課「家長須返工 經濟才能大步走」

美國解封加上全國示威,多個州份新冠肺炎疫情反彈,惹美國疫情第二波爆發憂慮,德州休斯敦更考慮重新封城以阻病毒散播。不過,佛羅里達州同樣面臨疫情反彈下,州長宣佈8月全面復課,因為佛羅里達州「經濟繫於家長能夠上班」。

佛羅里達州州長德桑蒂斯(Ron DeSantis)周四(11日)公佈計劃,讓州內學校在8月全面重開。當局發表143頁簡報闡述計劃,指出佛羅里達只有在學校開放下,經濟才可大步走(Florida can only hit its economic stride if schools are open)。

簡報顯示,計劃成功指標包括「讓學童兒童家長重回工作崗位」,並稱近3分2小孩家長都表示,學校關閉在相當或很大程度上,損害他們全力工作的能力。

美國多州近日新增確診數字再呈上升趨勢,佛羅里達州也是其中之一。約翰霍普金斯大學數據顯示,佛州過去一周內,有6日都新增超過1,000人確診新冠肺炎,明顯較此前一個多月為高。

佛羅里達州衛生部門周四更公佈,破紀錄一日新增1,698宗確診病例。佛州確診人數至今超過6.9萬人,2,800多人死亡。

當局復課計劃則提出,學校在可行範圍內,將學生桌椅距離擴至最大,並禁止學生共用書本和分享玩具,以及設置消毒程序等措施,防止病毒傳播,而每個校區對措施會有最終決定權。

佛羅里達州教育部長科克倫(Richard Corcoran)又淡化復課風險,表示當局希望學校重開,因為沒有教育方式比教師和學生面對面更好:

「我們也知道學生不是低風險,他們是極低風險,不只在感染(新冠病毒)方面,在傳播病毒方面也是這樣。」

(We also know that they are not at a low risk, they are at an extremely low risk, not only of contracting, but even spreading it. )

