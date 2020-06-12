【小飛俠生活頻道@iM網欄】媽媽的煩惱 懷孕媽咪保養事項

這個年代，女人要兼顧的事還真多，特別是生完BB後，若然不甘情願只做個「湊仔婆」，還要維繫事業，更要照顧好形象。每次講到這個話題，身邊的女性朋友，特別是媽咪們就有無盡的事分享。

過去的星期一，我就請了媽咪朋友蔡雪瑩開Facebook live，除了分享懷孕期間的苦與樂，也交流各自的保養心得，想不到也收到不少迴響，我倆都同意，懷孕後媽咪大多數都會遇到兩個問題，一是體重，二是頭髮。

陀BB後增重是很自然的事，只係是每個人增加的程度不一樣。我的體重也有增加，去到大概130磅，生完後雖然回落，但依然不如以前，因此也在積極減肥。

我倆十分同意，七分飲食三分運動，只要規劃好飲食才可以減磅，我有恒心地記低每日吃過的食物，加上每日快步急行，生產後兩個月，體重已在慢慢回落。

除此之外，要解決水腫問題，陪月推薦了許多方法，我聽過紅豆薏米可幫助去水踵，但也十分費時，因此找來一款茶包，輕輕鬆鬆泡一泡就能夠有一壺紅豆薏米茶。

生髮問題，因為懷孕時頭髮會由生長期，變為休止期，同時也有機會因為壓力、緊張而脫髮，但其實也不必太擔心，通常生育後就回復正常，當然也可以用產品來幫助，為此我又特別搜羅啱用的育髮液。

講到底，每個問題都有解決方法，許多人擔心，生完BB後會走樣。但只要有決心保養，以及用啱的方法和產品，其實不用過慮，至於我用過覺得好的產品，已一律傾來，放在自己的網店內賣了。

方便自己，幫到別人，一舉兩得。

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