【科技抗疫】華為子品牌推出Honor Play 4 Pro　手機可用作測量體溫

▲ 最近，華為子品牌榮耀推出Honor Play 4 Pro，手機設有紅外傳感器，更聲稱可用作測量人體溫度。

新冠肺炎疫情下，紅外線體溫探測儀成為常用的體溫監測工具。最近，華為子品牌榮耀推出Honor Play 4 Pro，手機設有紅外傳感器，更聲稱可用作測量人體溫度。

據外國科技網站《Ars Technica》報道，榮耀近日發布Honor Play 4 Pro，手機背面設置紅外傳感器，可偵測人、動物以及物體溫度，還可測量環境溫度，用戶可以在額頭或手腕等位置測試。官方表示，手機可檢測負20°C至100°C的溫度。

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事實上，早已有科技公司將溫度感應功能引入到手機。三星於2013年推出的Galaxy S4就內置溫度和濕度感應功能。2014年，應用開發商Robocat推出一款「Thermodo」手機配件，亦可用於測量溫度。不過，上述產品都只能檢測周圍的空氣溫度，並不能直接檢測皮膚體溫。

不過，有專家對於此類非接觸式體溫計的準確性提出質疑，因此類探測技術會受到不同因素干擾，例如溫體溫計與人體之間的距離。

責任編輯：李寶如