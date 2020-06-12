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阿里巴巴「天貓618」新駐入品牌按年增64%　逾200個新品牌成交增長10倍

金融經濟 13:49 2020/06/12

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天貓618新進駐品牌增加64%。

阿里巴巴 （09988） 表示，今年以來天貓國際已滙聚全球92個國家及地區超過2.5萬個品牌，「天貓618」網購節期間，新進駐天貓國際平台的品牌數量較去年同期增加64%。

另外，天貓618數據顯示，逾600個新品牌成交額增長翻倍，其中逾200個新品牌成交額增長超過10倍。成交額介乎於1000萬元至5000萬元（人民幣，下同）的新品牌數量比去年同期增加40%，成交額5000萬元在1億元的新品牌數量較去年同期多25%。

天貓方面稱，網紅李子柒、螺螄粉品牌好歡螺、創立2年的開小灶，在速食品牌榜佔據第二到四位，另外，創立4年的Ubras和創立5年的Bananain蕉內，成為內衣類目的半程冠亞軍。

事實上，天貓重點戰略為新品和新品牌。 2020年，天貓將加大扶持中小品牌力度，幫助外貿工廠品牌化轉型，加速孵化1000個年銷售額超過千萬的新開店品牌。

阿里巴巴現微挫0.47%，報212元，成交32.56億元。

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香港股票 網紅 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴 天貓

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