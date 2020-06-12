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【內容審查】蘋果應中國政府要求　App Store下架2款Podcast App

環球政經 15:45 2020/06/12

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據外媒報道，應中國要求，蘋果將兩款Podcast應運程式「Pocket Casts」及 「Castro」在中國的App Store下架。

相關文章：【忠實果迷】郭明錤是蘋果最強分析師？　外媒指另有其人

Pocket Casts在推特（Twitter）上發帖稱， 在中國中央網絡安全和信息化委員會辦公室（網信辦，CAC）要求下，Pocket Casts被蘋果下架。Pocket Casts表示，他們認為Podcast是一個開放的媒體平台，不應該受政府審查影響，因此他們不會接受中國當局要求進行內容審查，故將中國區App下架。

相關文章：【監控帳號】刪除用戶、中止會議　Zoom承認按中國指示行事

除了上述兩款App受到內地政府審查影響外，通訊軟件Zoom上月底亦以「遵守當地法律」為由，停用了與六四事件相關的用戶帳號，並應政府要求，終止於6月4日在Zoom視訊會議平台上舉辦的4場六四公開紀念活動。

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撰文 : 國際組

Zoom Twitter App Store 軟件 媒體 中國 六四事件

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