【美國示威】非裔高官剖白歧視經歷：「我也可能是弗洛伊德」

▲ 美國非裔國家衛生總監亞當斯接受訪問表示，自己與弗洛伊德同歲，見其遭遇，想起以往自己曾受過的不公平對待，感同身受。

美國全國爆發反種族歧視、反警暴的示威衝突持續，緣於上月黑人弗洛伊德被白人警員壓頸制伏身亡。美國非裔國家衛生總監（Surgeon General of the United States）亞當斯（Jerome Adams）接受訪問表示，自己與弗洛伊德同歲，見其遭遇，想起以往自己曾受過的不公平對待，感觸道：「我也可能是弗洛伊德。」

亞當斯是非裔，自2017年出任美國國家衛生總監。他接受Politico訪問時憶述，自己曾多次被警察以盜竊之名拘留，然而他說自己根本沒有犯案。這些涉及種族歸納（racial profiling ）的經歷令他對弗洛伊德的遭遇感同身受。

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「我也可能是他（弗洛伊德），尤其在我卸下制服、穿著衛衣、網球鞋和運動裝時，我只是一個黑人，而非美國國家衛生總監。我也可能是他（弗洛伊德），在路邊被（警員的）膝蓋壓著脖子。」 （“That could be me who is just seen as a black man and not as the surgeon general of the United States — especially if I'm not wearing a uniform, but I'm casually dressed in my hoodie and tennis shoes and athletic apparel — and that could be me on the side of a road with a knee in my neck.”）

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以往亞當斯的言論也曾被冠以種族歧視的帽子，包括他曾在應對新冠肺炎疫情時，特別建議有色人種戒煙、酒精、毒品等。他解釋，因國內有色人種普遍被白人更依賴公共交通以及無法在家工作，令他們感染病毒的風險大增，故應戒煙、酒精、毒品等，免徒添感染風險。

上周，亞當斯接受訪問時曾對示威引發的第二波疫情表示憂慮，但同時他強調，需聆聽人民的訴求。

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記者：葉芷樺

