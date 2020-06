【美國示威】非裔高官剖白歧視經歷：「我也可能是弗洛伊德」

美國全國爆發反種族歧視、反警暴的示威衝突持續,緣於上月黑人弗洛伊德被白人警員壓頸制伏身亡。美國非裔國家衛生總監(Surgeon General of the United States)亞當斯(Jerome Adams)接受訪問表示,自己與弗洛伊德同歲,見其遭遇,想起以往自己曾受過的不公平對待,感觸道:「我也可能是弗洛伊德。」

亞當斯是非裔,自2017年出任美國國家衛生總監。他接受Politico訪問時憶述,自己曾多次被警察以盜竊之名拘留,然而他說自己根本沒有犯案。這些涉及種族歸納(racial profiling )的經歷令他對弗洛伊德的遭遇感同身受。

【美國疫情第二波】CDC自爆:美國抗疫10國中最差

【美國示威】紐約也要改名?德州首府名率先被轟歧視

「我也可能是他(弗洛伊德),尤其在我卸下制服、穿著衛衣、網球鞋和運動裝時,我只是一個黑人,而非美國國家衛生總監。我也可能是他(弗洛伊德),在路邊被(警員的)膝蓋壓著脖子。」

(“That could be me who is just seen as a black man and not as the surgeon general of the United States — especially if I'm not wearing a uniform, but I'm casually dressed in my hoodie and tennis shoes and athletic apparel — and that could be me on the side of a road with a knee in my neck.”)