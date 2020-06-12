金管局︰有能力守住聯滙制度　人行互換美元屬「單向」安排

▲ 金管局解釋互換安排，只有香港可從人行換入美元，人行不可從香港換美元「

港區國安法惹來美國等多國表態反彈，美國啟動取消香港特別待遇進程，另一方面，對沖基金經理巴斯（Kyle Bass）最近傳出以200倍槓桿操作，豪賭港元18個月內與美元脫鈎。金管局於社交網站發文，以問答形式解答相關問題，表示「有能力、有資源、有信心」守住聯滙金漆招牌。

金管局也解釋香港和人民銀行的美元互換安排，指出有關安排是「單向」性質，香港在有需要時可從人行換取美元，不會掉頭向內地送入美元。

Q1 港滙強是大鱷儲緊港元等沽空？

金管局指，港滙偏強主要是新股集資活動，企業派息及半年結等因素，增加市場對港元的需求。港元貨幣基礎較20多年前大增多倍，炒家難以沽空港元推高利率。

Q2 很多人表示調錢走，香港無走資？

金管局指，今年首4個月存款升0.8%，初步數據顯示5月存款數字亦保持平穩。年初至今新冠肺炎為全球金融市場帶朲震盪，惟港元滙率持續處強方，4月至今已10多次觸發強方兌換保證，流入超過480億元資金，未見走資。

Q3 有資金流去新加坡？

金管局指，新加坡金管局已澄清外幣存款增加來自世界多個地方，並非主要來自香港。

Q4 聯滙是否穩陣？

金管局指，9個字︰「有能力、有資源、有信心」守住聯滙金漆招牌，憑本港有4400億美元的外匯儲備支撐貨幣基礎，而貨幣基礎共2200億美元，即「2蚊撐1蚊」，指彈藥絕對充足。有需要時，可從人行換入美元。

此外，銀行體系底子夠厚，資本充足比率20%，流動覆蓋比率160%，不良貸款比率僅0.6%。

Q5 要不要唱定美金？

金管局指，基本法寫明香港無外匯管制政策，又表示銀行體系有充足美元現鈔供應。

Q6 美國取消香港特殊地位會衝擊聯滙？

金管局指，香港是主要國際金融中心之一，亦是全球第3大美元外匯交易中心，體系與全球連繫，任何衝擊香港金融制度的舉措，會為包括美國在內的全球金融市場帶來極大震盪，更可能削弱國際投資者使用美元、持有美國金融資產信心，毋須過分放大這些極端情況的可能性。

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責任編輯︰梁浩碩