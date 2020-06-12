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【疫市營商】ClubONE推無限時「粵．放題」　230元起食龍蝦鮑魚

商業 14:43 2020/06/12

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ClubONE維港皇宴即日起至 2020 年 8 月 31 日推出無限時「粵．放題」，每位230元起。（ClubONE提供圖片）

ClubONE維港皇宴即日起至 2020 年 8 月 31 日推出無限時「粵．放題」，每位230元起，入座更送龍蝦、鮑魚、燉湯及乳鴿，只適用於晚市堂食，另以正價計算茶芥及加一服務費。

【疫市營商】九龍東皇冠假日酒店　自助餐優惠低至6折

「粵．放題」提供30款任食菜式，包括丹麥叉燒、蜜桃咕嚕蝦、黑松露元貝炒滑蛋等及逾 10 款素菜，每名顧客入座更可一次過享用 4 大佳餚，即蟲草花響螺燉老雞或濃湯竹笙大碗翅、金銀蒜蒸波士頓龍蝦（半隻）、原隻蠔皇生扣鮮鮑魚、鹽香燒乳鴿 （半隻） ，以及Mövenpick雪糕。

金銀蒜蒸波士頓龍蝦(半隻)（ClubONE提供圖片）

原隻蠔皇生扣鮮鮑魚（ClubONE提供圖片）

下，除政府規定之基本防疫要求外，ClubONE額外執行以下措施，包括由煤氣公司為全場進行纳米消毒、所有碗碟會在顧客面前即場以高溫消毒、8 人訂座也會選用 12 人座的大檯、顧客入座時獲贈口罩套。

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「粵．放題」基本資料
會員價：$230 （正價：$328） （加$80/位享高級紅酒任飲） 
供應日期：即日起至 2020 年 8 月 31 日 
供應時段：18：00 – 21：00 （無限時） 最後落單時間為21：00
供應場地：ClubONE 維港皇宴 （尖沙咀麼地道68號帝國中心1樓） 
訂座電話：3962 1188

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責任編輯：朱悅瀅

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