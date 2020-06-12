【美國疫情第二波】CDC自爆：美國抗疫10國中最差

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【美國示威】非裔國家衛生總監剖白歧視經歷：「我也可能是弗洛伊德」
美國反種族歧視示威持續，新冠肺炎疫情似有升溫跡象，多州的確診人數持續回升，美國恐爆發第二波疫情。外媒披露一份美國疾病控制及預防中心（CDC）的報告，列出全球10個確診最高國家，指美國是抗疫最差的國家，新增病例數字在短短3日内，較疫情爆發以來的平均新增數字多35%。
外媒引述1份美國疾控中心的文件，指美國於6月6日至9日期間的確診人數增幅，較疫情爆發以來的平均新增確診數字多36.46％。巴西、英國、德國等國家的新增確診數字都錄得明顯跌幅，美國的確診數字增幅遠遠抛離其餘國家。
|全球10個確診最高國家的疫情變化（6月6日-9日）
|國家
|確診病例
|3日新增病例
|疫情爆發以來平均新增病例
|變化
|美國
|1,915,712
|28,918
|21,191
|+36.46%
|巴西
|672,846
|27,075
|30,129
|-10.14%
|俄羅斯
|476,658
|8,985
|8,855
|+1.47%
|英國
|286,198
|1,326
|1,671
|-20.63%
|印度
|256,611
|9,983
|9,903
|+0.81%
|西班牙
|241,550
|240
|328
|-26.83%
|意大利
|234,998
|197
|322
|-38.76%
|秘魯
|191,758
|4,358
|4,172
|+4.46%
|德國
|184,193
|214
|405
|-47.16%
|伊朗
|171,789
|2,364
|2,910
|-18.75%
美國21個州本周的新增病例都有明顯增幅，9個州的住院患者亦正增加。疾控中心於文件中分析，美國近期的病例急增，可能與全國各地的大規模反種族歧視示威有關。
由於示威活動往往會有大批民眾於公共場所聚集，加上不少示威者沒有戴口罩，也難以在示威期間保持社交距離，防止疫情加速擴散。白宮負責協調新冠疫情的官員伯克斯（Deborah Birx）更表示，憂慮示威者持續高呼抗議口號，戴口罩也無助應對疫情。
凱澤家庭基金會（Kaiser Family Foundation）周三（10日）發表報告，指自5月27日的陣亡將士紀念日假期後，德州、猶他州和亞利桑那州的新增確診數字再次上升。不少人趁假期前往酒吧、餐廳、海灘和泳池，大部分都沒有戴口罩，也可能導致疫情擴散。
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責任編輯：何穎兒