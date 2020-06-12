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【美國疫情第二波】CDC自爆：美國抗疫10國中最差

環球社會熱點 13:49 2020/06/12

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美國疾控中心（CDC）的報告列出全球10個確診最高國家，自爆美國抗疫最差。

美國反種族歧視示威持續，新冠肺炎疫情似有升溫跡象，多州的確診人數持續回升，美國恐爆發第二波疫情。外媒披露一份美國疾病控制及預防中心（CDC）的報告，列出全球10個確診最高國家，指美國是抗疫最差的國家，新增病例數字在短短3日内，較疫情爆發以來的平均新增數字多35%。

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【美國第二波疫情】確診翻倍 亞利桑那州床位逼爆

外媒引述1份美國疾控中心的文件，指美國於6月6日至9日期間的確診人數增幅，較疫情爆發以來的平均新增確診數字多36.46％。巴西、英國、德國等國家的新增確診數字都錄得明顯跌幅，美國的確診數字增幅遠遠抛離其餘國家。

全球10個確診最高國家的疫情變化（6月6日-9日）
國家 確診病例 3日新增病例 疫情爆發以來平均新增病例 變化
美國 1,915,712 28,918 21,191 +36.46%
巴西 672,846 27,075 30,129 -10.14%
俄羅斯 476,658 8,985 8,855 +1.47%
英國 286,198 1,326 1,671 -20.63%
印度 256,611 9,983 9,903 +0.81%
西班牙 241,550 240 328 -26.83%
意大利 234,998 197 322 -38.76%
秘魯 191,758 4,358 4,172 +4.46%
德國 184,193 214 405 -47.16%
伊朗 171,789 2,364 2,910 -18.75%

【美國示威】紐約也要改名？德州首府名率先被轟歧視

美國第二波疫情恐重新封城 休斯敦「已失控瀕災難」

美國21個州本周的新增病例都有明顯增幅，9個州的住院患者亦正增加。疾控中心於文件中分析，美國近期的病例急增，可能與全國各地的大規模反種族歧視示威有關。

由於示威活動往往會有大批民眾於公共場所聚集，加上不少示威者沒有戴口罩，也難以在示威期間保持社交距離，防止疫情加速擴散。白宮負責協調新冠疫情的官員伯克斯（Deborah Birx）更表示，憂慮示威者持續高呼抗議口號，戴口罩也無助應對疫情。

【中美5G角力】英國踢走華為「板已拍」不只為逗美國

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凱澤家庭基金會（Kaiser Family Foundation）周三（10日）發表報告，指自5月27日的陣亡將士紀念日假期後，德州、猶他州和亞利桑那州的新增確診數字再次上升。不少人趁假期前往酒吧、餐廳、海灘和泳池，大部分都沒有戴口罩，也可能導致疫情擴散。

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責任編輯：何穎兒

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