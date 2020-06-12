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周杰倫新曲《Mojito》　今凌晨上架至今銷售破839萬元

商業 13:28 2020/06/12

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周杰倫（周董）新曲《Mojito》今日凌晨正式上架，卻令QQ音樂伺服器出現異常。（MV截圖）

周杰倫（周董）新曲《Mojito》今日凌晨正式上架。據內地媒體報道，新曲在中國音樂串流平台QQ音樂上架後不久，大量樂迷同時上綫並下載，隨即令該伺服器出現異常。有用戶更貼出截圖反映，付款時畫面出現「購買過程中由於網路異常導致失敗，系統未扣費，請嘗試重新購買」的情況。

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Mojito為一款古巴著名雞尾酒，周杰倫取景亦於古巴。截至今日約下午12時，QQ音樂可見已售2,552,930張，以每張付3元人民幣計算，即已進賬7,658,790元人民幣（約839萬港元）【按此】則可觀賞新曲的MV。

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周杰倫是不少80及90後的兒時回憶，他不少歌曲亦為大眾耳熟能詳，包括《青花瓷》、《七里香》、《髮如雪》、《告白氣球》等。而近年結婚後，更變身為暖心爸爸，為女兒推出歌曲《床邊故事》。今次更不是他首次令QQ音樂伺服器出現問題。

例如在去年9月份，他推出單曲《說好不哭》時，QQ音樂便出現同樣問題。而該首單曲的銷售額，亦在第二日突然1,500萬元人民幣（約1,640萬港元）。

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責任編輯：馬意文

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