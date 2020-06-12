【證監一哥】歐達禮意外留任傳因中國政府介入　「保留西方投資者熟悉模樣」（第二版）

▲ 證監會行政總裁歐達禮原訂9月離任，但上月意外續約。

證監會行政總裁歐達禮（Ashley Alder）原訂今年約滿離任，但上月突然宣布續約3年，令市場意外。彭博引述消息指，中國政府在最後一刻提議，才促成來自英國的歐達禮意外留任證監一哥位置。

證監會拒評有關傳聞。報道指，中國政府認同，歐達禮獲國際投資者視為能穩住市場的監管者，尤其現時香港處於經濟和政治動盪之中。消息人士未有透露，中國政府如何表達有關意願。

證監會上月公布歐達禮續約消息時指，歐達禮是經再三仔細評估香港目前環境、全球經濟及金融市場狀況，以及與政府進行商討後，決定接受邀請繼續領導證監會。

歐達禮最新也獲國際證監IOSCO委任，續任理事會主席至2022年。

歐達禮：全球經濟離復甦很遠

歐達禮最新出席網上論壇就指出，環球經濟面臨大量企業財困，尤其是航空公司、旅遊業和中小企等，認為目前不少人談論復甦，但他個人認為「不相信我們談得上與復甦相近」。

他指出，財困企業會陸續公布財務影響和最新財務水平，市場參與者如何反應，都值得持續關注。

港區國安法立法引來對沖基金經理Kyle Bass「開口牌」狙擊香港聯匯，歐達禮稱，香港聯匯極為堅穩（extremely robust），即使有人揚言投機，「我們看不到任何資本對決」，他相信香港會保持西方投資者熟悉模樣。

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