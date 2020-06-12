  • 32°C
香港時間 : 2020612日 (五) 13:45
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【酒店旅遊】美麗華酒店：上半年房價跌一半　無意出售旅遊業務

金融經濟 13:18 2020/06/12

分享：

美麗華酒店主席兼行政總裁李家誠指，下半年會推出更多本地優惠，以吸引本地客消費。

美麗華酒店 （00071） 主席兼行政總裁李家誠表示，疫情影響下，上半年旗下酒店的房價跌幅達一半，入住率最差曾跌至20%左右，不過5月的入住率已較3月及4月有改善，6月的情況亦較5月佳，下半年會推出更多本地優惠，以吸引本地客消費，例如水療（SPA）優惠。

集團同樣經營美麗華旅遊，本港疫情漸趨緩和，李家誠稱，近期愈來愈多人詢問出行詳情，相信待本港全面通關後，旅遊及酒店業將會慢慢復蘇。對於早前美麗華旅遊宣布部份員工需放無薪假，他僅指，該人手配調由相關同事處理，強調暫時無意出售旅遊業務。

投資物業方面，李家誠表示，8個月前已為零售租戶提供租金減免，減幅程度視乎行業而定，介乎10%至50%。整體集團收入尚算穩定，因集團的寫字樓業務影響較少，預計租金收入下跌1成。

早前李家誠不時增持美麗華，他表示，增持主因一向對公司有信心，集團暫未有集資需要。

相關文章：周大福：減租＋關店可節省最多30%租金成本　料港澳下半年同店銷售收窄

【零售業績】周大福低開倒升半成　全年少賺逾36%末期息削4成

【酒店寒冬】信和酒店發盈警　首10個月轉蝕6810萬元

【香港經濟】4月訪港旅客大跌99.9%　酒店入住率僅錄34%

編輯：袁諾曦

香港股票 美麗華（00071） 美麗華旅遊 美麗華商場 Miramar 美麗華廣場

上一篇文章

【證監一哥】歐達禮意外留任　傳因中國政府介入

下一篇文章

會計師公會頒令對兩會員作出紀律處分
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】道指暴瀉1861點　恒指黑期跌482點失24000關（不斷更新）
【恒指夜期】道指暴瀉1861點　恒指黑期跌482點失24000關（不斷更新）
【新股IPO】9618京東凍資約2800億　超購近180倍
【新股IPO】9618京東凍資約2800億　超購近180倍
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【美股期貨】失業救濟金首領人數縱少於預期　道指期貨盤前仍瀉約850點
【美股期貨】失業救濟金首領人數縱少於預期　道指期貨盤前仍瀉約850點
【新股IPO】9618京東宣布IPO定價226元　較美股有1%水位
【新股IPO】9618京東宣布IPO定價226元　較美股有1%水位
【新股IPO】一文看清9618京東上市水位（不斷更新）
【新股IPO】一文看清9618京東上市水位（不斷更新）