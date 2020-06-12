【酒店旅遊】美麗華酒店：上半年房價跌一半　無意出售旅遊業務

▲ 美麗華酒店主席兼行政總裁李家誠指，下半年會推出更多本地優惠，以吸引本地客消費。

美麗華酒店 （00071） 主席兼行政總裁李家誠表示，疫情影響下，上半年旗下酒店的房價跌幅達一半，入住率最差曾跌至20%左右，不過5月的入住率已較3月及4月有改善，6月的情況亦較5月佳，下半年會推出更多本地優惠，以吸引本地客消費，例如水療（SPA）優惠。

集團同樣經營美麗華旅遊，本港疫情漸趨緩和，李家誠稱，近期愈來愈多人詢問出行詳情，相信待本港全面通關後，旅遊及酒店業將會慢慢復蘇。對於早前美麗華旅遊宣布部份員工需放無薪假，他僅指，該人手配調由相關同事處理，強調暫時無意出售旅遊業務。

投資物業方面，李家誠表示，8個月前已為零售租戶提供租金減免，減幅程度視乎行業而定，介乎10%至50%。整體集團收入尚算穩定，因集團的寫字樓業務影響較少，預計租金收入下跌1成。

早前李家誠不時增持美麗華，他表示，增持主因一向對公司有信心，集團暫未有集資需要。

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編輯：袁諾曦