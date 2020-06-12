  • 34°C
香港時間 : 2020612日 (五) 16:47
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【技術聯盟】Facebook、Google科技巨頭新計劃　聯手打擊線上兒童性虐待行為

科技 15:30 2020/06/12

分享：

技術聯盟（Technology Coalition）近日再次合作，頒布「Project Protect 」計劃，由Facebook、Google、Microsoft及Twitter聯手打擊與兒童性虐待相關的網上內容。

隨著網路普及化，不法份子都會以隱藏身分在網站散播兒童色情影像、線上販售兒童受虐影片等。而由多間科技大企共同成立的技術聯盟（Technology Coalition）近日再次合作，頒布「Project Protect 」計劃，由Facebook、Google、Microsoft及Twitter聯手打擊與兒童性虐待相關的網上內容。

>>>【科技查案】Facebook開發黑客工具　助FBI追查加州疑犯真實IP

>>>加強打擊假新聞　歐盟要求Facebook、Twitter每月提供報告

技術聯盟近日發表聲明，透露是次參與的計劃的科企包括Facebook、Google、Microsoft及Twitter，他們將建立研究和創新基金，共同研發防止兒童性虐待照片及短片在網上傳播的工具，亦會發布年度報告及創建年度專家論壇，邀請專家提供意見，盡力解決兒童性虐待行為的資訊在網上流傳的問題。

事實上，兒童受虐影片在網上散播及販售的情況已相當普及。當中最令人印象深刻的莫過於今年韓國的性暴力「N號房事件」，有不法分子藉Telegram的加密通訊功能，傳播性虐待影片等不法內容，加入群組甚至付費觀看的會員人數高達26萬。而「N號房事件」中，最年幼受害人僅11歲，引起全球社會憤怒及關注。

>>>【美國示威】亞馬遜禁美國警方使用其人臉辨識技術

責任編輯：曾曉汶

相關文章

被指用第三方賣家數據　歐盟向亞馬遜提出反壟斷指控
今日
被指用第三方賣家數據　歐盟向亞馬遜提出反壟斷指控
【網絡安全】本田總部遭黑客攻擊　暫停工廠生產及關閉辦公室
2020/06/10
【網絡安全】本田總部遭黑客攻擊　暫停工廠生產及關閉辦公室
【網絡安全】3萬WhatsApp用家電話號碼外洩可Google搜尋
2020/06/10
【網絡安全】3萬WhatsApp用家電話號碼外洩可Google搜尋
【YouTube封殺？】蕭若元及多個頻道影片消失　網民：蕭若元出事？
2020/06/08
【YouTube封殺？】蕭若元及多個頻道影片消失　網民：蕭若元出事？
網絡保安 多媒體平台 社交平台 Facebook Google Microsoft Telegram Twitter

上一篇文章

【科技抗疫】華為子品牌推出Honor Play 4 Pro　手機可用作測量體溫

下一篇文章

【中國網軍】Twitter移除17萬個中國假帳號　涉為中共作虛假宣傳
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【PS5】亞馬遜搶先發布會　大爆PS5主機價錢
【PS5】亞馬遜搶先發布會　大爆PS5主機價錢
【PS5發布會】PlayStation 5主機終登場　首揭超強遊戲陣容
【PS5發布會】PlayStation 5主機終登場　首揭超強遊戲陣容
【PS5】PlayStation 5發布會　確認定於6月12日舉行
【PS5】PlayStation 5發布會　確認定於6月12日舉行
Speedtest公布全球網速排行榜　邊個國家網速最快？
Speedtest公布全球網速排行榜　邊個國家網速最快？
【虛擬銀行】使用無號碼實體卡　一文看清注意事項
【虛擬銀行】使用無號碼實體卡　一文看清注意事項
華為P40 Pro+配備5 Leica鏡頭　今月底開賣售$9888
華為P40 Pro+配備5 Leica鏡頭　今月底開賣售$9888