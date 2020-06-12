【技術聯盟】Facebook、Google科技巨頭新計劃　聯手打擊線上兒童性虐待行為

▲ 技術聯盟（Technology Coalition）近日再次合作，頒布「Project Protect 」計劃，由Facebook、Google、Microsoft及Twitter聯手打擊與兒童性虐待相關的網上內容。

隨著網路普及化，不法份子都會以隱藏身分在網站散播兒童色情影像、線上販售兒童受虐影片等。而由多間科技大企共同成立的技術聯盟（Technology Coalition）近日再次合作，頒布「Project Protect 」計劃，由Facebook、Google、Microsoft及Twitter聯手打擊與兒童性虐待相關的網上內容。

>>>【科技查案】Facebook開發黑客工具 助FBI追查加州疑犯真實IP

>>>加強打擊假新聞 歐盟要求Facebook、Twitter每月提供報告

技術聯盟近日發表聲明，透露是次參與的計劃的科企包括Facebook、Google、Microsoft及Twitter，他們將建立研究和創新基金，共同研發防止兒童性虐待照片及短片在網上傳播的工具，亦會發布年度報告及創建年度專家論壇，邀請專家提供意見，盡力解決兒童性虐待行為的資訊在網上流傳的問題。

事實上，兒童受虐影片在網上散播及販售的情況已相當普及。當中最令人印象深刻的莫過於今年韓國的性暴力「N號房事件」，有不法分子藉Telegram的加密通訊功能，傳播性虐待影片等不法內容，加入群組甚至付費觀看的會員人數高達26萬。而「N號房事件」中，最年幼受害人僅11歲，引起全球社會憤怒及關注。

>>>【美國示威】亞馬遜禁美國警方使用其人臉辨識技術

責任編輯：曾曉汶