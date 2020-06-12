【港區國安法】安倍稱日本一向願接納港人 尤其歡迎技術專才

▲ 日本首相安倍晉三稱願接收港人，尤其金融業等行業的技術專才。

全國人大決定定立港區國安法，令部分港人擔心香港前途，移民成為熱話。國際社會關注事件，多國對香港移民表示歡迎，最新表態的是日本首相安倍晉三。他稱願對港人提供庇護，尤其金融業及其他技術專才。

【中美5G角力】英國踢走華為「板已拍」不只為逗美國

【中澳角力】「澳洲是最安全留學地」澳洲斥中方歧視指控無理

安倍晉三出席國會會議時表示：「我們一直歡迎有專業技能的外國人才，包括香港人，會繼續這樣做。」安倍指，為了令東京保持金融中心地位，需要有更多人才。

他表示，東京要保持商業吸引力，吸引金融業，並繼續朝國際城市方向發展，以成為匯聚全球人流、資訊及金錢的地方。

【港區國安法】安倍：G7將發聯合聲明 冀維持一國兩制

【中美5G角力】華為解圍？美國售華晶片軟件不跌反升

港區國安法問題，引國際社會高度關注，擔心損害香港自治及金融中心地位。安倍亦表明，非常關注香港局勢，會與相關國家合作回應。

除了日本，多國亦對香港人才表示歡迎，英國首相約翰遜（Boris Johnson）稱，若港區國安法落實，將增加英國國民海外護照（BNO）權利，持有人更易移民英國。約翰遜並曾與5眼聯盟國家討論接收港人。

外交部稱堅決反對予BNO居英權 斥違中英聯合聲明

200倍槓桿押注聯繫匯率崩潰 Kyle Bass無懼或輸清光

中方一再重申，在港區國安法問題上的3個堅定不移，中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。

【港區國安法】菲律賓力撐立法 華春瑩大讚正義的力量

【BNO】英國曾與五眼聯盟傾接收港人 朝野撐BNO擴權

責任編輯：文青青

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品