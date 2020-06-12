【零售寒冬】疫情打擊業務　Superdry擬於7月退出中國市場

▲ 英國服裝品牌Superdry傳出將於7月退出中國市場，香港市場暫未見受影響。（Superdry facebook圖片）

新冠肺炎疫情打擊全球零售業，繼Zara將關閉全球1200家門店後，英國服裝品牌Superdry亦傳出將於7月退出中國市場。香港市場暫未見受影響。

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據內地媒體《界面新聞》報道，Superdry在上海、北京等多家門店正推行清倉大特賣，「全場商品2件6.5折，3件5折」，有店員向記者透露，已收到上海公司通知，將於7月退出中國市場。Superdry品牌中國區合作方赫基集團則表示，因疫情影響，正審視中國區的營運。

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報道指，據Superdry上月發布的業績報告中提及，疫情打斷了Superdry的業務和供應鏈，已採取多項措施來確保公司的現金流，未來會將重心轉移至線上。除了內地，Superdry已關閉了美國、歐洲和英國的所有門店。今年4月1日起的至少3個月內，Superdry對88%的門店和公司員工放無薪假，而管理層和董事會成員也降薪25%。

Superdry於2016年進軍中國市場，目前在內地約有80家分店，其中20多家為直營店，亦有在電商平台天貓、京東、唯品會和有貨等開設網店。

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責任編輯：朱悅瀅