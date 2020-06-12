【監控帳號】刪除用戶、中止會議　Zoom承認按中國指示行事

通訊軟件Zoom上月底以「遵守當地法律」為由，刪除與六四事件相關的用戶帳號。社運人士周鋒鎖批評Zoom與政府合作，企圖打壓社運人士。據外媒報道，Zoom涉刪除美國人權組織「人道中國」的帳戶，此組織曾舉辦「網上六四屠殺31周年紀念活動」。Zoom事後回應查詢，指刪除原因是因為要遵從當地法律，現時「人道中國」帳戶已獲重啟。

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Zoom今天在其官方網站中發表網誌，指在五月及六月初，收到中國政府通知有關四個大型的六四記念活動，中國政府指該活動在中國屬非法活動，要求Zoom中止會議及取締這些帳戶。

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Zoom指它們沒有提供用戶資訊予中國政府，亦沒有後門系統容許其他人在無人發現的情況下加入會議。它們又重申，即使中國當局要求它們中止會議，但它們發現其中一個會議沒有任何來自中國大陸的與會者，故沒有中止該會議。

它們透露總共停止了三個帳戶，包括1個來自香港及2個來自美國帳戶，但現在已恢復這3個帳戶。Zoom承諾不會允許中國政府影響中國大陸以外的人士。

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