  • 32°C
香港時間 : 2020612日 (五) 13:45
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【監控帳號】刪除用戶、中止會議　Zoom承認按中國指示行事

環球政經 12:00 2020/06/12

分享：

通訊軟件Zoom上月底以「遵守當地法律」為由，刪除與六四事件相關的用戶帳號。社運人士周鋒鎖批評Zoom與政府合作，企圖打壓社運人士。據外媒報道，Zoom涉刪除美國人權組織「人道中國」的帳戶，此組織曾舉辦「網上六四屠殺31周年紀念活動」。Zoom事後回應查詢，指刪除原因是因為要遵從當地法律，現時「人道中國」帳戶已獲重啟。

相關新聞: 稱「遵守當地法律」　Zoom刪社運人士帳號

Zoom今天在其官方網站中發表網誌，指在五月及六月初，收到中國政府通知有關四個大型的六四記念活動，中國政府指該活動在中國屬非法活動，要求Zoom中止會議及取締這些帳戶。

相關新聞: 多次曝出安保漏洞問題　Zoom遭股東集體訴訟

Zoom指它們沒有提供用戶資訊予中國政府，亦沒有後門系統容許其他人在無人發現的情況下加入會議。它們又重申，即使中國當局要求它們中止會議，但它們發現其中一個會議沒有任何來自中國大陸的與會者，故沒有中止該會議。

它們透露總共停止了三個帳戶，包括1個來自香港及2個來自美國帳戶，但現在已恢復這3個帳戶。Zoom承諾不會允許中國政府影響中國大陸以外的人士。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

撰文 : 國際組

人權 軟件 中國 美國 Zoom 六四事件

下一篇文章

【大行點睇】物管接連高位配股阻升勢　中金點名兩大物管回調壓力大
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【理財智慧】這對夫妻靠4%法則　30多歲就退休環遊世界！
【理財智慧】這對夫妻靠4%法則　30多歲就退休環遊世界！
【網民熱話】從小記者到「華置」關鍵人物 「甘比」的一句話改變一生？
【網民熱話】從小記者到「華置」關鍵人物 「甘比」的一句話改變一生？
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【趣話財經】都係油價嘅錯　120萬存款放建行不翼而飛
【趣話財經】都係油價嘅錯　120萬存款放建行不翼而飛
【美股分析】今浪調整有幾深？金融怪傑神預測：5-6%
【美股分析】今浪調整有幾深？金融怪傑神預測：5-6%
買家腳軟轉軚　入市兩周撻訂　慘輸47萬
買家腳軟轉軚　入市兩周撻訂　慘輸47萬