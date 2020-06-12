【美國示威】紐約也要改名？德州首府名率先被轟歧視

▲ 美國德州之父奧斯汀被指涉種族主義，德州首府奧斯汀被要求改名。紐約恐受波及，因其名字來自約克公爵，正是從事奴隸貿易的皇家非洲公司話事人。

美國反種族歧視示威持續，引爆改名風暴。德州首府奧斯汀（Austin）以德州之父奧斯汀名字命名，但奧斯汀曾反對墨西哥解放奴隸，有聲音要求改名。風潮愈演愈烈，恐波及其他城市，如首都名稱源於華盛頓總統，他是大奴隸主，紐約源於英國約克公爵，約克公爵是從事奴隸貿易的皇家非洲公司話事人。

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德州首府奧斯汀，本來名稱為滑鐵盧（Waterloo），1839年改名，紀念德州之父奧斯汀（Stephen F. Austin）的貢獻，近期有聲音要求改名，指奧斯汀涉種族主義，不應歌頌支持奴隸制的歷史人物。

奧斯汀主理下的德州曾是墨西哥一個省，當時墨西哥政府計劃將當地奴隸制列為非法，奧斯汀極力反對，加上其他政治原因，後來他帶領德州脫離墨西哥獨立，成立德州共和國，不久後併入美國。

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美國示威浪潮，引發美國民眾反思自身歷史黑暗面，審視歷史名人有無涉及種族歧視。以如今標準審視，不顧及歷史時空差異，難免是黑歷史一大堆，人人都涉嫌種族歧視，恐波及其他城市。

如美國金融中心紐約（New York），當中的York來自當時英國約克公爵（Duke of York），即後來的英格蘭及愛爾蘭國王詹姆士二世（James II），而約克公爵正正是從事奴隸貿易的皇家非洲公司話事人。

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另外，首都華盛頓的名稱來源，是美國首任總統華盛頓（George Washington），但華盛頓是奴隸主，11歲便繼承父親10名奴隸，之後終身奴役奴隸，他去世時，莊園奴隸數目多達300多人，堪稱大奴隸主。

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責任編輯：文青青

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