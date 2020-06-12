【國泰危機】國泰5月日均載客600人　港府拯救規模或增至300億元（第二版）

▲ 國泰5月客運數據慘淡，最新預計7月仍營運9.4%客運運力。

國泰航空 （00293） 公布5月客貨運數據，客運量按年跌99.4%，全月只有1.84萬人次，載客量為去年同月載客量不足1%，平均每日載客量僅約600人。國泰預告，上半年將錄得顯著虧損，未來數月仍會大幅削減航班，較樂觀的是貨運運力有望全面恢復。

國泰下午宣布，申領港府保就業計劃。現階段計劃覆蓋6月至8月支薪，以國泰去年底本地員工約2.8萬人，若全數員工月薪達1.8萬元或以上，國泰可獲補助7.5億元，不過由於不少機組人員固定薪酬較低，料實際補助金額會明顯少於7.5億元。

綜合港府承擔273億元優先股認購、過渡貸款，另外持有19.5億元認股權益，連同保就業計劃，港府最終支援國泰應急金額或達300億元。

國泰另向股東提出「11供7」供股建議，料可集資117億元。

5月客運無起色 投入貨運全部運力

國泰5月乘客運載率按年下跌53.3個百分點至29.6%。累計首5個月，載運乘客人次較按年跌71.2%，運力下跌59.5%。

貨運方面，運載率上升9.1個百分點至73%，運力下跌37.9%。首5個月累計，載運貨物量按年跌29.7%，運力下跌27.9%。公司指，貨運繼續成為業務重點，分部收益率則顯著增加。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波稱，5月下旬醫療物資的需求回順，而傳統工業及消費者產品的需求則開始有上升跡象，東南亞、印度次大陸出口也有改善，料可以回復營運貨機機隊全部運力。

整體而言，林紹波表示，疫情大流行對國泰集團以至整個航空業均造成巨大衝擊，縱使情況稍有改善跡象，例如香港國際機場開始放寬轉機限制，然而未來的走向仍然十分不明朗。

相較其他國際航空公司，國泰並無經營本地航線，需完全依頼跨境旅遊；而政府延續外國人士訪港限制，更突顯在恢復客運服務方面必須謹慎及保持靈活。

6月運力僅回復至3.5% 遜預期

他表示，調整了6月及7月的客運航班規劃。整體而言，6月及7月的客運航班運力分別約為3.5%及9.4%，惟有關計劃會因世界各地放寬旅遊限制的力度而調整，又預計未來數月仍會大幅削減航班。

值得注意，國泰上月曾預料6月運力可回升至5%，惟最新數據為3.5%，反映市場回復時間較國泰預期更弱。

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責任編輯︰梁浩碩