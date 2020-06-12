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【國泰危機】國泰5月日均載客不足600人　預計未來數月仍會大削航班

金融經濟 12:20 2020/06/12

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國泰5月客運數據慘淡，最新預計7月仍營運9.4%客運運力。

國泰航空 （00293） 公布5月客貨運數據，客運量按年跌99.4%，全月只有1.84萬人次，載客量為去年同月載客量不足1%，平均每日載客量僅約600人。乘客運載率下跌53.3個百分點至29.6%。累計首5個月，載運乘客人次較按年跌71.2%，運力下跌59.5%。

貨運方面，運載率上升9.1個百分點至73%，運力下跌37.9%。首5個月累計，載運貨物量按年跌29.7%，運力下跌27.9%。

國泰表示，基於今年首5個月客運量及收入乘客千米數均大幅下跌，繼續預期上半年將錄得顯著虧損。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，疫情大流行對國泰集團以至整個航空業均造成巨大衝擊。縱使情況稍有改善跡象，例如香港國際機場開始放寬轉機限制，然而未來的走向仍然十分不明朗。

相較其他國際航空公司，國泰並無經營本地航線，需完全依頼跨境旅遊；而政府延續外國人士訪港限制，更突顯在恢復客運服務方面必須謹慎及保持靈活。

他表示，調整了6月及7月的客運航班規劃。整體而言，6月及7月的客運航班運力分別約為3.5%及9.4%，惟有關計劃會因世界各地放寬旅遊限制的力度而調整，又預計未來數月仍會大幅削減航班。

值得注意，國泰上月曾預料6月運力可回升至5%，惟最新數據為3.5%，反映市場回復時間較國泰預期更弱。

【國泰重組來龍去脈】救國泰難如登月？　資本重組行動代號「Apollo」

【國泰危機】國泰390億元資本重組　港府承擔273億元

更多國泰和航空界新聞，可留意【航空告急】專頁

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 國泰航空（00293） 客運量 國泰航空

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