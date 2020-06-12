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【父親節】御一空間辦「童回憶玩具展」　冀疫後重拾生意

商業 12:12 2020/06/12

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父親節期間，御一空間將在觀塘舉辦「童回憶玩具展」。（御一空間提供）

新冠肺炎疫情影響本港的營商環境，令各行業的生意大跌。共享空間御一空間（R ONE Space）亦有一段時間未有舉行展覽，現宣布將於父親節期間，即6月20日及21日在觀塘舉辦「童回憶玩具展」。

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據悉，將會有超過150件玩具進行展覽，開放予公眾參觀的同時，歡迎各屆團體預約參觀。御一空間創辦人兼行政總裁陳恩德表示，今次展出的玩具全部為其個人收藏，大部份屬於70及80年代的玩具及卡通人物，包括超人迪加、鐵甲萬能俠、鐵人18及電腦奇俠等。

他指，冀藉著今次的玩具展，在抗疫時帶來一點歡樂，與市民一齊慶祝父親節。他又稱，疫情下今年首半年，旗下兩個活動場地的租出率均大跌。所以希望在逆境下作出多方面嘗試，包括早前舉辦音樂會等。以盼疫情過後，吸引不同的客戶租借場境，生意能盡快重拾升軌。

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不過，由於疫情仍然持續，所有入場人士必需戴上口罩及進行體溫檢查。而任何人士曾於14日內離港，均不得入埸。

「童回憶玩具展」活動詳情：
日期：2020年6月20至21日
時間：中午12時至7時
地點：R ONE Space（觀塘觀塘道414號1亞太中心22樓）
費用：免費入埸

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責任編輯：馬意文

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