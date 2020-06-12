  • 32°C
香港時間 : 2020612日 (五) 13:44
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美5G角力】英國踢走華為「板已拍」不只為逗美國

環球政治 12:52 2020/06/12

分享：

【中美5G角力】英國踢走華為「板已拍」不只為了逗美國

中美5G科技戰，美國竭力封殺華為，歐洲國家夾在中間。英國政府近日就華為等議題，對中國態度突變。有英國政府前內幕人士稱，英國排除華為參與5G網絡建設已成定局，預料會在數周內公佈決定。消息稱，英國排除華為，不只是為了滿足美國，還要應付英國國內壓力。

英國前首相戴卓爾助手加德納（Nile Gardiner）向美國之音表示，英國政府禁止華為參與當地5G網絡已經沒有縣念；考慮到消息已由首相府唐寧街名義向英國傳媒流出，當局預料會在未來數周正式公佈決定，讓華為淡出英國網絡。「事情一般都是這麼做。」（Which is usually how it works.）

【中美5G角力】華為解圍？美國售華晶片軟件不跌反升

北約：不能無視中國崛起 華為英國5G網絡凍過水

英國一直未有遵從美國要求，全面封殺華為。英國政府此前只禁止在英國5G網絡建設中，使用華為產品作為核心設備，而天線等非核心元件仍可使用華為。美國亦因此多次威脅，限制與英國情報交流。

加德納稱，英國全面排除華為，不只是為了滿足美國，另一部分原因還在於，英國內部對中國態度有變。他稱，英國執政保守黨不少高層都反對使用華為，而英國民眾亦因為新冠肺炎疫情而對中國反感。

英國約翰遜政府此前提出，容許華為最多佔據英國35% 5G網絡市場。加德納指，這決定觸發保守黨內對約翰遜顯著反彈，保守黨前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）已掌握足夠支持，假如約翰遜不修改5G建設方案，方案夏季國會闖關就可能失敗，為約翰遜帶來羞辱。

不考慮華為 丹麥防長：只用盟國供應商

華為「陷緊急狀態」不夠1年晶片存貨

華為台積電有法鑽空子 美國所佈非天網

日媒解剖華為5G手機：美國零件幾乎消失

中國5G基站突破20萬 中美下一戰不用關稅

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ
立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

責任編輯：方圓之

相關文章

【中美5G角力】華為解圍？美國售華晶片軟件不跌反升
2020/06/11
【中美5G角力】華為解圍？美國售華晶片軟件不跌反升
【中美5G角力】華為「陷緊急狀態」不夠1年晶片存貨
2020/06/08
【中美5G角力】華為「陷緊急狀態」不夠1年晶片存貨
【5G角力】不考慮華為？丹麥防長：只用盟國供應商
2020/06/09
【5G角力】不考慮華為？丹麥防長：只用盟國供應商
200倍槓桿押注聯繫匯率崩潰 Kyle Bass無懼或輸清光
2020/06/10
200倍槓桿押注聯繫匯率崩潰 Kyle Bass無懼或輸清光
美國正式陷衰退 拜登再添彈藥 特朗普選情雪上霜
2020/06/10
美國正式陷衰退 拜登再添彈藥 特朗普選情雪上霜
5G 科技戰 地緣政治 外交 華為 中國 英國 約翰遜 美國

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月12日 時間13:00）

下一篇文章

【美國示威】紐約也要改名？德州首府名率先被轟歧視

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股收市】納指創新高曾首破1萬關 惟道指挫300點
【美股收市】納指創新高曾首破1萬關 惟道指挫300點
【美股早市】道指挫1000點 波音跌逾10% 憂第二波疫情+聯儲局料復甦緩慢
【美股早市】道指挫1000點 波音跌逾10% 憂第二波疫情+聯儲局料復甦緩慢
【中美5G角力】華為解圍？美國售華晶片軟件不跌反升
【中美5G角力】華為解圍？美國售華晶片軟件不跌反升
美國第二波疫情恐乘示威殺到 21州確診大反彈
美國第二波疫情恐乘示威殺到 21州確診大反彈
新型冠狀肺炎全球疫情（06月12日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月12日 時間13:00）
200倍槓桿押注聯繫匯率崩潰 Kyle Bass無懼或輸清光
200倍槓桿押注聯繫匯率崩潰 Kyle Bass無懼或輸清光