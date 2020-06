【中美5G角力】英國踢走華為「板已拍」不只為逗美國

▲ 【中美5G角力】英國踢走華為「板已拍」不只為了逗美國

中美5G科技戰,美國竭力封殺華為,歐洲國家夾在中間。英國政府近日就華為等議題,對中國態度突變。有英國政府前內幕人士稱,英國排除華為參與5G網絡建設已成定局,預料會在數周內公佈決定。消息稱,英國排除華為,不只是為了滿足美國,還要應付英國國內壓力。

英國前首相戴卓爾助手加德納(Nile Gardiner)向美國之音表示,英國政府禁止華為參與當地5G網絡已經沒有縣念;考慮到消息已由首相府唐寧街名義向英國傳媒流出,當局預料會在未來數周正式公佈決定,讓華為淡出英國網絡。「事情一般都是這麼做。」(Which is usually how it works.)

英國一直未有遵從美國要求,全面封殺華為。英國政府此前只禁止在英國5G網絡建設中,使用華為產品作為核心設備,而天線等非核心元件仍可使用華為。美國亦因此多次威脅,限制與英國情報交流。

加德納稱,英國全面排除華為,不只是為了滿足美國,另一部分原因還在於,英國內部對中國態度有變。他稱,英國執政保守黨不少高層都反對使用華為,而英國民眾亦因為新冠肺炎疫情而對中國反感。

英國約翰遜政府此前提出,容許華為最多佔據英國35% 5G網絡市場。加德納指,這決定觸發保守黨內對約翰遜顯著反彈,保守黨前黨魁施志安(Iain Duncan Smith)已掌握足夠支持,假如約翰遜不修改5G建設方案,方案夏季國會闖關就可能失敗,為約翰遜帶來羞辱。

責任編輯:方圓之