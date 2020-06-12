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【國泰重組來龍去脈】救國泰難如登月？　資本重組行動代號「Apollo」

金融經濟 12:11 2020/06/12

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國泰資本重組方案行動代號傳為「Apollo」，與美國登月計劃同名。

國泰航空 （00293） 獲政府牽頭達成390億元資本重組方案，港府承擔273億元優先股認購、過渡貸款，國泰另向股東尋求「11供7」供股集資117億元。港府罕有出手拯救上市私營企業，有參與交易的人士向外電形容，國泰航空整個資本重組交易任務龐大，採用行動代號「Apollo」，名字參考美國1960年代登月行動阿波羅計畫（Project Apollo）。

據國泰資本重組公告，國泰的獨家財務顧問為摩根士丹利，供股包銷商包括大摩、中銀國際、滙豐、法巴，而獨立股東獨立財務顧問英高。

《彭博》引述消息指，港府委任高盛出任外部財務顧問，連同國企背景的中國國航 （00753） 、卡塔爾航空，牽涉多國企業，複雜程度更勝其他航空公司救市方案。

國泰行政總裁鄧健榮周二承認，是次資本重組由國泰主動尋求港府協助。國泰3月公布去年業績時透露，單計2月已虧損20億元，而年初口袋有現金約200億元，意味公司只能燒錢多10個月。

國泰3月起游說　太古不願攤薄股權

報道指，早於3月，鄧健榮和國泰主席賀以禮（Patrick Healy）已預計無法只靠節流方式救亡，四出游說港府、太古 （00019） 、國航和卡塔爾航空。

交易難關之一在於國泰持股架構和近一年政治風波，外界揣測太古最終或須向國航出售股份，當中不乏政治色彩評論，不過報道直指，由此至終，太古以至其他股東都無意攤薄股權。

過程雖然複雜，增加達成交易的時間，但最終各方都願出資協助國泰。

港府出手無大包袱　前一晚才敲定所有細節

相對而言，報道形容港府對出手救助未有太大抗拒，主要由於各地政府都已出手協助航空公司度難關，包括新加坡政府牽頭助新加坡航空啟動150億坡元（約834億港元）融資，當中也包括涉資88億坡元供股。

星航以「2供3」大比例供股，供股價折讓逾5成，較國泰供股手段更為進取。星航大股東為新加坡政府旗下淡馬錫。

彭博指，港府不是單純救助國泰，也期望可向外界宣示交易可投資未來航空界復甦機會。

財政司司長陳茂波稱，土地基金注資國泰，內部回報率料達4%至7.5%，較土地基金近年3.75%回報為高。

報道指出，國泰最終資本重組方案於公布前一晚才達成。不過，餘下難題是國泰管理層仍需爭取股東同意方案，完成整項「阿波羅」計劃。

相關文章：

【國泰危機】國泰390億元資本重組　港府承擔273億元

【國泰重組】國泰傳獲港府支援　星航獲政府牽頭融資擬集逾800億港元

【救國泰不救港航】港航延長無薪假　前服務總監：誰大誰惡誰正確？

更多國泰和航空界新聞，可留意【航空告急】專頁

編輯：麥德銘

香港股票 國泰航空（00293） 國泰航空 航空 供股 中國國航（00753） 卡塔爾航空
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